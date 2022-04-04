Нові правила для нарахування пенсії в разі втрати годувальника - відповідь Лазебної — Finance.ua

Нові правила для нарахування пенсії в разі втрати годувальника - відповідь Лазебної

Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Пенсію в разі втрати годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу.

Про це повідомила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.

Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно якого дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти про навчання.

"У найближчі місяці близько 10 тисяч дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття, але продовжать навчання у закладах професійної та вищої освіти. Вони мають право продовжувати отримувати цю пенсію. Але для цього необхідно надати довідку із закладу освіти. Також, нажаль, через воєнні дії, отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років.Призначатимуться нові пенсії.

Для їхнього призначення також потрібна відповідна довідка. «Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини. Тому ми напрацювали рішення, згідно якого дітям, у яких загинули батьки або інші годувальники, пенсія у разі втрати годувальника призначатиметься та її виплата продовжуватиметься після досягнення повноліття без такої довідки», — повідомила вона.

Пенсійний фонд України самостійно отримуватиме дані про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти", — прокоментувала Марина Лазебна.

Відповідне рішення поширюється на призначення та виплату пенсії у разі втрати годувальника згідно законів України:

• «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

• «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

• «Про прокуратуру»

• «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

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