Куди піде пенсія, якщо заблоковано картку — пояснення юриста

Вчора 20:04 — Особисті фінанси

Деякі картки «Ощадбанку» зі строком, що минув, почали блокувати на початку квітня, але виплати пенсій будуть продовжуватися, пише На пенсії

"Ощадбанк не ухвалює рішення про припинення виплат. Коректніше сказати, що він блокує видачу грошей за допомогою простроченої картки. Відповідно до того законодавства, яке було прийнято на період карантину (який триває і зараз), виплати пенсії мають продовжуватися.

Таким чином, гроші мають надходити на рахунок та залишатися там до перевипуску картки, навіть у разі її блокування«, — пояснив юрист ГО «Донбас SOS» Михайло Фоменко.

У Міністерстві соцполітики заявили про те, що українці навіть у період війни отримують усі державні виплати: субсидії, пільги та соціальну допомогу.

Раніше Гетманцев розповів, що чекає на українців у квітні та травні. За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, катастрофічної ситуації у бюджетних надходженнях немає, і держава виконує усі соціальні зобов’язання. Так, зараз гроші витрачають переважно на соціальні виплати та оборонний комплекс.

Інформація Finance.ua:

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть дистанційно змінити спосіб виплати пенсій. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Інструкція, як це зробити:

після авторизації на вебпорталі електронних послуг через «Особистий кабінет» клацніть пункт «Про пенсійне забезпечення»;

обираєте «Внесення змін до пенсійної справи», далі — «Заява про зміну способу виплати пенсії» (заповнюєте потрібні поля форми заяви та завантажуєте відскановані документи);

сформовану заяву запевняєте власним КЕПом (заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України).

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