У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн — Finance.ua
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У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн

Вчора 20:04Особисті фінанси
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У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайнУ Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн, freepik.com
Пенсійний фонд України розширив перелік послуг, які надаються українцям в електронному вигляді.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
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«Пенсійний фонд України вдосконалює та розширює перелік послуг, що надаються в електронному вигляді. Отримувати послуги з пенсійних питань, питань соціального страхування дистанційно за допомогою онлайн-сервісів Фонду просто. Заходьте та реєструйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID», — сказано в повідомленні.
До переліку послуг додали можливість:
  • перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);
  • перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;
  • переглянути сформовані електронні листки непрацездатності;
  • заповнити «Анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком»;
  • отримати довідки з перевірочним QR-кодом;
  • подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;
  • провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;
  • подати звернення (пропозицію тощо).
Інфографіка: ПФУ Інфографіка: ПФУ
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Довідка Finance.ua:

  • станом на 27 квітня 2022 року на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України зареєстровано 7,3 млн користувачів, з них майже 3,3 млн — за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
  • у 2022 році чисельність користувачів зросла на 908 тис. осіб.
За матеріалами: Finance.ua
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