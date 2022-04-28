У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн — Finance.ua

У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн

Вчора 20:04 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн, freepik.com

Пенсійний фонд України розширив перелік послуг, які надаються українцям в електронному вигляді.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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«Пенсійний фонд України вдосконалює та розширює перелік послуг, що надаються в електронному вигляді. Отримувати послуги з пенсійних питань, питань соціального страхування дистанційно за допомогою онлайн-сервісів Фонду просто. Заходьте та реєструйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID», — сказано в повідомленні.

До переліку послуг додали можливість:

перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);

перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;

переглянути сформовані електронні листки непрацездатності;

заповнити «Анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком»;

отримати довідки з перевірочним QR-кодом;

подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;

провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;

подати звернення (пропозицію тощо).

Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

станом на 27 квітня 2022 року на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України зареєстровано 7,3 млн користувачів, з них майже 3,3 млн — за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

у 2022 році чисельність користувачів зросла на 908 тис. осіб.

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