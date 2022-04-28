У Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн — Finance.ua

«Пенсійний фонд України вдосконалює та розширює перелік послуг, що надаються в електронному вигляді. Отримувати послуги з пенсійних питань, питань соціального страхування дистанційно за допомогою онлайн-сервісів Фонду просто. Заходьте та реєструйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID», — сказано в повідомленні.
До переліку послуг додали можливість:
перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);
перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;