Названо розмір середньої пенсії в Україні — Finance.ua

Названо розмір середньої пенсії в Україні

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Названо розмір середньої пенсії в Україні, freepik.com

В Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Facebook.

Як свідчать дані, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано всього 10,8 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії — 4370,45 гривень.

Із загальної кількості пенсіонерів 2,7 млн осіб продовжують працювати, середній розмір їх пенсії — 4532,91 гривень.

Переважна більшість пенсіонерів (40,4%) отримують виплати в межах 2001-3000 грн.

Ще 20,5% пенсіонерів отримують виплати, що не перевищують 4 тис. грн.

Пенсії у розмірі понад 10 тис. грн призначені 6,2% громадян.

До 2 тис. грн на місяць отримують 3,7% українців.

Інфографіка: ПФУ

74,2% пенсіонерів отримують виплати, призначені їм за віком. Пенсію по інвалідності отримують 13,8% українців. У зв’язку із втратою годувальника пенсії призначені 5,9%; за вислугою років — 5,4%. Соціальні пенсії отримують 0,6% українців.

Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

раніше президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»;

також в Україні у березні було проведено щорічну індексацію пенсій. Програма охопила 10 мільйонів людей. Після індексації середня пенсія в Україні стала 4 400 гривень, а для військових, яким ми у березні вперше проіндексували пенсійні виплати — 8 500 гривень. Плановий перерахунок пенсіонерам, що працюють, відбудеться автоматично вже в травні-червні.



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