Індексація пенсій: названо середній розмір підвищення для пенсіонерів та військових — Finance.ua

В Україні проведено щорічну індексацію пенсій. Програма охопила 10 мільйонів людей.
Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Індексація пенсій — це щорічне збільшення пенсійних виплат. Закон України визначає 1 березня датою щорічної індексації пенсій.
«Після індексації середня пенсія в Україні стала 4 400 гривень, а для військових, яким ми у березні вперше проіндексували пенсійні виплати — 8 500 гривень», — заявила Лазебна.
За її словами, плановий перерахунок пенсіонерам, що працюють, відбудеться автоматично вже в травні-червні.
Довідка
Finance.ua:
Як отримати пенсію після переїзду:
Перший варіант для тих, хто отримував пенсії на банківський рахунок — отримуватимуть виплати у такий спосіб і надалі. Після переїзду нічого не змінюється, і звертатися нікуди не потрібно.
Ще один спосіб — поштовий переказ на поштове відділення за новим місцем перебування. Для цього слід звернутися в Укрпошту за номером 0800300545.
Ще є варіант грошового переказу через Ощадбанк. Щоб отримати гроші у такий спосіб, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування. Отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам).
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