Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+ — Finance.ua
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Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+

Личные финансы
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Министерство социальной политики анонсировало завершение внедрения системы базового пенсионного дохода.
В октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 года планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет.
Я имею в виду «возрастную линейку» доплат к пенсии, которую мы внедрили по инициативе Президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти мероприятия необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца,
— отметила министр Марина Лазебная.

Базовый пенсионный доход должен быть закреплен на уровне законодательства, а не определений правительства. Поэтому в Минсоцполитики наработали необходимый законопроект, уже одобренный Всемирным банком и Международной организацией труда.
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В то же время, по словам министра, в будущем необходимо будет вводить пенсионные накопления, поскольку одних поступлений от ЕСВ сейчас недостаточно для обеспечения пенсионеров.
Напомним, Верховная Рада Украины 19 июня поддержала законопроект № 7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.

Справка Finance.ua:

  • Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, заявила, что средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2022 года составил 4437 гривен, что почти на 660 гривен (или на 17%) больше по сравнению с 1 июля 2021 года.
  • Почему возникают переплаты пенсий и нужно ли их возвращать.
  • Как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту: При наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от региона.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
УНН
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