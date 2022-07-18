Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+ — Finance.ua

Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+ Сегодня 09:00 — Личные финансы

Министерство социальной политики анонсировало завершение внедрения системы базового пенсионного дохода.

В октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 года планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет.

Я имею в виду «возрастную линейку» доплат к пенсии, которую мы внедрили по инициативе Президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти мероприятия необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца, — отметила министр Марина Лазебная.

Базовый пенсионный доход должен быть закреплен на уровне законодательства, а не определений правительства. Поэтому в Минсоцполитики наработали необходимый законопроект, уже одобренный Всемирным банком и Международной организацией труда.

В то же время, по словам министра, в будущем необходимо будет вводить пенсионные накопления, поскольку одних поступлений от ЕСВ сейчас недостаточно для обеспечения пенсионеров.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 июня поддержала законопроект № 7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.

Справка Finance.ua:

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, заявила, что средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2022 года составил 4437 гривен, что почти на 660 гривен (или на 17%) больше по сравнению с 1 июля 2021 года.

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УНН По материалам:

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