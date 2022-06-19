Чому виникають переплати пенсій, та чи треба їх повертати — Finance.ua

Чому виникають переплати пенсій, та чи треба їх повертати

Вчора 14:06 — Особисті фінанси

Чому виникають переплати пенсій, та чи треба їх повертати

Переплата пенсії — це сума пенсії, виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством. Про це повідомили фахівці ПФУ.

Що на це впливає? До обставин, які справляють вплив на пенсійне забезпечення пенсіонерів, належать факти відновлення трудової діяльності, зміна місцевості проживання, статусних даних тощо. Відсутність потрібних відомостей спричиняє нарахування і виплату зайвих коштів.

Тому важливо своєчасно повідомляти про факти працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю. За відсутності таких даних здійснюються законодавчо не передбачені за цих умов перерахунки пенсійних виплат у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо влаштувався на роботу пенсіонер, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена. Коли ж інформація про працевлаштування відсутня, надбавка упродовж певного часу виплачуватиметься, проте після встановлення зазначеного факту такий громадянин зобов’язаний буде повернути безпідставно отриману суму.

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Коли пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, влаштувався на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії (вчителем, лікарем тощо), він повинен повідомити про це пенсійну службу, оскільки у такій ситуації права на отримання пенсії він не має.

Варто мати на увазі, що у разі замовчування пенсіонером факту працевлаштування ця обставина неодмінно буде виявлена пенсійною службою в процесі звірки даних з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних і фізичних осіб-підприємців. Однак на дату такої звірки вже буде зафіксована сума надміру виплачених пенсійних коштів.

Причиною виникнення переплати пенсії може бути неподання її отримувачем інформації про зміну місцевості проживання. Наприклад, пенсіонерам, котрі мешкають на території зі статусом гірського населеного пункту, передбачена 20-відсоткова надбавка до загального розміру пенсії. А ті, хто живе на території радіоактивного забруднення, отримують доплату до пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». При виїзді пенсіонера на проживання в іншу місцевість розмір його пенсії має бути перерахований.

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Для запобігання виникненню пенсійних переплат необхідно також повідомляти пенсійну службу про зміну свого статусу. До прикладу, за законом пенсію у зв’язку із втратою годувальника отримує дитина померлого годувальника, яка навчається на денній формі навчання, до досягнення нею 23-річного віку. Трапляються випадки, коли посеред навчального року молода людина переводиться на заочну форму навчання або взагалі припиняє навчання, а інформації про це в органах Пенсійного фонду немає. Пенсію продовжують нараховувати, а після встановлення зазначених фактів така особа постає перед необхідністю повернення надміру отриманих коштів.

Причиною переплат є також перегляд різних статусних посвідчень чи про позбавлення статусу певної категорії. Наприклад, коли людину позбавляють статусу ветерана війни певної категорії.

Інші причини, що спричиняють переплату пенсійних виплат:

надання страхувальником (роботодавцем) недостовірних довідок про заробітну плату та/або стаж;

одночасне отримання надбавки на утриманця та пенсії у зв’язку із втратою годувальника на цю ж дитину;

зняття пенсійних коштів в банківській установі після смерті пенсіонера та інші нечесні дії громадян.

Що буде з надміру виплаченими коштами

Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, можуть бути повернуті ним добровільно або стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

«Отож, шановні пенсіонери, не забувайте своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на ваше пенсійне забезпечення. Пам’ятайте, що зайво отримані кошти неодмінно доведеться повертати, тож подібних ситуацій краще не допускати», — підсумували фахівці.

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