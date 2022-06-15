Пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі (інфографіка) — Finance.ua

Пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі (інфографіка)

Пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі (інфографіка)

Згідно із українським законодавством, у 2022 році пенсіонерам перерахують пенсійні виплати 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

До кінця року передбачено проведення наступних перерахунків пенсій:

з 1 липня та 1 грудня — у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 1 липня до 2 027 грн, з 1 грудня 2022 року — 2 093 гривні. Зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня — у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 гривень. Зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років;

з 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень (в межах пенсійної виплати 10340,35 гривні). Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70 річного віку.

Крім того, у осіб віком від 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають стаж чоловіки — 35 років, жінки — 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень.

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Якщо у зазначених осіб страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків, менше ніж 30 років у жінок, то мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.

З 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень.

Особам, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно наявному страховому стажу виходячи з розміру 2500 гривень.

Інфографіка: ПФУ

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