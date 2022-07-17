Названо максимальний термін зберігання неотриманої пенсії: коли виплати будуть недоступні — Finance.ua

Названо максимальний термін зберігання неотриманої пенсії: коли виплати будуть недоступні Вчора 10:29 — Особисті фінанси

Названо максимальний термін зберігання неотриманої пенсії: коли виплати будуть недоступні

Через війну багато пенсіонерів виїхали з України і тепер не можуть отримати пенсії, оскільки раніше виплати їм доставляла Укрпошта. Також не можуть отримати пенсії й українці, які зараз перебувають в окупації. Пенсіонери, які у воєнний час в Україні не змогли отримати нараховані пенсійні виплати, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду, якщо минуло не більше трьох років.

Про це повідомила Соціальна інформаційна платформа.

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Так, щомісяця після закінчення виплатного періоду Укрпошта надає до Пенсійного фонду інформацію про невиплачені кошти. Формуються додаткові відомості для виплати цих коштів наступного місяця. Якщо і за додатковими відомостями людина не отримала грошей, вони зараховуються ще наступного місяця. Тобто кожного наступного місяця громадянин може отримати усі свої кошти. Так продовжується протягом 6 місяців.

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Якщо пенсіонер не отримав грошей через півроку, виплати акумулюються і при зверненні до Пенсійного фонду протягом півроку громадянин отримає їх усі. Якщо більше року не отримував гроші — при зверненні до органів ПФУ спочатку українець отримає заборгованість за рік, а потім гроші у залишку повертатимуться щомісяця із виплатою поточної пенсії.

Ці правила діють не лише для українців, які опинилися в окупації, а й для тих, хто виїхав за кордон, вони після повернення до країни можуть отримати свою пенсію. Для цього також слід звертатися до сервісного центру Фонду.

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