У Пенсійному фонді розповіли, що робити у разі невиплати пенсії — Finance.ua
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У Пенсійному фонді розповіли, що робити у разі невиплати пенсії

Особисті фінанси
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У Пенсійному фонді розповіли, що робити у разі невиплати пенсії
У Пенсійному фонді розповіли, що робити у разі невиплати пенсії
До Пенсійного фонду звернулася українка зі скаргою, що вона не отримала пенсію за червень, а деякі пенсіонери вже отримують виплати за липень.
«За червень пошта не перерахувала пенсію. Чи будуть у липні виплати і за червень, і за липень?» — написала пенсіонерка.
Пенсійний фонд у відповідь запевнив жінку, що завершив фінансування виплат пенсій червня згідно з графіком.
Але затримка виплат можлива через воєнні дії для тих пенсіонерів, які отримують свої пенсії через «Укрпошту». Щоб дізнатися справжню причину, Пенсійний фонд порадив звернутися українці до контакт-центру «Укрпошти» (телефон 0800-300-545), яка й мала доставити пенсію.
Згідно з повідомленням ПФУ, у будь-якому разі неотримані кошти за поточний місяць будуть включені до виплатних документів наступного виплатного періоду. Тобто у крайньому випадку червневу пенсію мають виплатити разом із липневою.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні з 1 липня внаслідок індексації прожиткового мінімуму здійснено перерахунок розміру пенсій. У результаті для 4,5 млн українців пенсії в середньому підняли лише на 45 грн;
  • українці, які не мають стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років. Як це зробити — пояснили тут.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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