Социальная помощь вместо пенсии: какие выплаты положены пенсионерам, которым не хватает стажа — Finance.ua

Социальная помощь вместо пенсии: какие выплаты положены пенсионерам, которым не хватает стажа Сегодня 09:03 — Личные финансы

Социальная помощь вместо пенсии: какие выплаты положены пенсионерам, которым не хватает стажа

Украинцы, у которых недостаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить по достижении 65 лет.

Каждый год в Украине повышаются требования к пенсионному возрасту. Так, в 2022 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно проработать официально 29 лет. Для тех, кто не имеет достаточного количества стажа, предусмотрена социальная помощь, пишет «На пенсии».

Какой размер временной социальной помощи

Лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию, выплачивается государственная денежная помощь в размере, составляющем разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Какие документы нужны для назначения социальной помощи

Для назначения временной государственной помощи человек должен обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания и предоставить следующие документы:

заявление с предъявлением документа, удостоверяющего личность пенсионера и его место жительства;

индивидуальный налоговый номер;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в органах ПФУ);

декларацию о доходах и имуществе за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;

копию решения об установлении опеки (при признании лица недееспособным);

копию удостоверения беженца или временного вида на жительство (для переселенцев);

справка о составе семьи, выданная уполномоченным органом по месту жительства, в том числе органом местного самоуправления.

Если социальная пенсия оформляется не по адресу прописки, должна быть добавлена справка о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Справка Finance.ua:

чтобы человеку начали выплачивать пенсии, нужно иметь полные месяцы страхового стажа. Однако бывает, что его не хватает. Но это не значит, что выплат не будет. За неполные месяцы стажа можно доплатить;

при неуплате единого социального взноса (ЕСВ) во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться;



с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2481 гривны до 2600 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий.

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На пенсии По материалам:

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