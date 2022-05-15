Що робити, якщо не вистачає страхового стажу — Finance.ua

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Щоб людині почали виплачувати пенсії, потрібно мати повні місяці страхового стажу. Однак буває таке, що його не вистачає.

Але це не означає, що виплат не буде. За неповні місяці стажу можна доплатити. Як це зробити, розповіли у Пенсійному фонді.

Як зробити доплату

Для зарахування страхового стажу існує страховий внесок. Він сплачується щомісяця, і сума у кожного може бути різною, але не меншою за мінімальну суму, яка розраховується спеціально.

Однак якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачити.

Таке може бути, якщо люди працювали неповний робочий день, були прийняті на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнені не останнім днем тощо.

У такому випадку людина може здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

З 30 квітня 2022 року сума доплати за минулі роки розраховується від сьогоднішнього рівня мінімальної зарплати і страхового внеску.

Зокрема, мінімальний страховий внесок на сьогодні становить 1 430 грн (мінімальна заробітна плата 6 500 грн, помножена на 22%).

У Пенсійному фонді наводять приклад:

Особі потрібно доплатити за січень 2010 року. Мінімальна заробітна плата у січні 2010 року становила 869 грн, особі було нараховано заробітну плату 700 грн, з неї за діючою ставкою страхового внеску на той час було сплачено 246,4 грн. З метою зарахування січня 2010 року до страхового стажу як повного, враховуючи, що мінімальний страховий внесок на момент сплати (травень 2022 року) складає 1 430 грн, доплатити за цей період потрібно буде 1 183,6 грн (1 430 грн — 246,4 грн = 1 183,6 грн).

А ось з’ясувати, чи є в людини неповні місяці стажу, можна онлайн на сайті за допомогою довідки ОК-5 чи особисто у відділенні Пенсійного фонду (при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код). Якщо стажу не вистачає, можна одразу подати заяву на доплату.

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