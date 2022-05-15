Що робити, якщо не вистачає страхового стажу — Finance.ua

Особі потрібно доплатити за січень 2010 року. Мінімальна заробітна плата у січні 2010 року становила 869 грн, особі було нараховано заробітну плату 700 грн, з неї за діючою ставкою страхового внеску на той час було сплачено 246,4 грн. З метою зарахування січня 2010 року до страхового стажу як повного, враховуючи, що мінімальний страховий внесок на момент сплати (травень 2022 року) складає 1 430 грн, доплатити за цей період потрібно буде 1 183,6 грн (1 430 грн — 246,4 грн = 1 183,6 грн).
А ось з’ясувати, чи є в людини неповні місяці стажу, можна онлайн на сайті за допомогою довідки ОК-5 чи особисто у відділенні Пенсійного фонду (при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код). Якщо стажу не вистачає, можна одразу подати заяву на доплату.
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