ПФУ пояснив, як отримати пенсію, якщо закінчився термін дії картки — Finance.ua
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ПФУ пояснив, як отримати пенсію, якщо закінчився термін дії картки

Вчора 13:00Особисті фінанси
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У Пенсійному фонді України розповіли, що робити, якщо закінчився термін дії картки, та чи можна перераховувати пенсію на іншу картку.
Про це повідомляє ПФУ у відповідь на запитання на сторінці у Фейсбук.
Приклад. Так, жінка поцікавилася, що робити, якщо у неї закінчився термін дії картки, а отримати нову вона не може, адже перебуває за межами України.
«Сплив термін дії картки. Отримати нову не можу, перебуваю за межами України. Але є чинна картка Монобанку. Чи можна перераховувати пенсію на картку? Усі реквізити є», — написала вона.
У відповідь на це у ПФУ роз’яснили, що кошти будуть накопичуватися на її рахунку. Після повернення в Україну їх можна буде отримати.
Крім того, у Пенсійному фонді порадили ознайомитися з переліком уповноважених банків, через які провадиться виплата пенсій, за посиланням: https://mof.gov.ua/.../upovnovazheni-banki-shhodo.

Інформація Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні запустили автоматичне нарахування пенсії.
Що необхідно для призначення пенсії:
  • авторизуйтесь на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • заповніть анкету-заяву (зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
  • прикріпіть скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);
  • підпишіть анкету-заяву КЕП;
  • надішліть анкету-заяву до органу Фонду
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За матеріалами: Хвиля
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