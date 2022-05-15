ПФУ пояснив, як отримати пенсію, якщо закінчився термін дії картки — Finance.ua

ПФУ пояснив, як отримати пенсію, якщо закінчився термін дії картки

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді України розповіли, що робити, якщо закінчився термін дії картки, та чи можна перераховувати пенсію на іншу картку.

Про це повідомляє ПФУ у відповідь на запитання на сторінці у Фейсбук.

Приклад. Так, жінка поцікавилася, що робити, якщо у неї закінчився термін дії картки, а отримати нову вона не може, адже перебуває за межами України.

«Сплив термін дії картки. Отримати нову не можу, перебуваю за межами України. Але є чинна картка Монобанку. Чи можна перераховувати пенсію на картку? Усі реквізити є», — написала вона.

У відповідь на це у ПФУ роз’яснили, що кошти будуть накопичуватися на її рахунку. Після повернення в Україну їх можна буде отримати.

Крім того, у Пенсійному фонді порадили ознайомитися з переліком уповноважених банків, через які провадиться виплата пенсій, за посиланням: https://mof.gov.ua/.../upovnovazheni-banki-shhodo

Інформація Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні запустили автоматичне нарахування пенсії.

Що необхідно для призначення пенсії:

авторизуйтесь на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

заповніть анкету-заяву (зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);

прикріпіть скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);

підпишіть анкету-заяву КЕП;

надішліть анкету-заяву до органу Фонду

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