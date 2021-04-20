В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«Для будущих пенсионеров работает сервис Пенсионного фонда Украины „Автоматическое назначение пенсии“. Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно. Лично обращаться в органы Фонда не нужно», — сказано в сообщении.
Что необходимо для назначения пенсии:
Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и по достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или уведомление в личном кабинете — информацию о:
«Пенсия будет назначена вам автоматически по достижении пенсионного возраста», — сообщили в Пенсионном фонде.
Инфографика: Пенсионный фонд
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