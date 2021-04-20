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В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция

В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Для будущих пенсионеров работает сервис Пенсионного фонда Украины „Автоматическое назначение пенсии“. Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно. Лично обращаться в органы Фонда не нужно», — сказано в сообщении.

Что необходимо для назначения пенсии:

  • авторизируйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • заполните анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);
  • прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);
  • подпишите анкету-заявление КЭП;
  • отправьте анкету-заявление в орган Фонда.

Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и по достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или уведомление в личном кабинете — информацию о:

  • назначении пенсии,
  • дате, с которой она назначена,
  • размере назначенной пенсии.

«Пенсия будет назначена вам автоматически по достижении пенсионного возраста», — сообщили в Пенсионном фонде.


Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3,7 тысяч гривен.
  • С 1 июля в Украине возрастет прожиточный минимум — на 85 гривен. Вместе с ним возрастет минимальная пенсия — до 1854 грн, а максимальная — на 850 грн до 18 540 грн.
  • С 1 сентября 2021 года получения денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

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По материалам Finance.UA
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