В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Для будущих пенсионеров работает сервис Пенсионного фонда Украины „Автоматическое назначение пенсии“. Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно. Лично обращаться в органы Фонда не нужно», — сказано в сообщении.

Что необходимо для назначения пенсии:

авторизируйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи ( КЭП );

); заполните анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

подпишите анкету-заявление КЭП ;

; отправьте анкету-заявление в орган Фонда.

Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и по достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или уведомление в личном кабинете — информацию о:

назначении пенсии,

дате, с которой она назначена,

размере назначенной пенсии.

«Пенсия будет назначена вам автоматически по достижении пенсионного возраста», — сообщили в Пенсионном фонде.



Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3,7 тысяч гривен.

С 1 июля в Украине возрастет прожиточный минимум — на 85 гривен. Вместе с ним возрастет минимальная пенсия — до 1854 грн, а максимальная — на 850 грн до 18 540 грн.