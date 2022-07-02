В якому випадку страховий стаж не зараховуватиметься під час воєнного стану — Finance.ua

В якому випадку страховий стаж не зараховуватиметься під час воєнного стану Вчора 09:00 — Особисті фінанси

При несплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) під час воєнного стану страховий стаж не зараховуватиметься.

Про це пише social.com.ua

Згідно з чинним законодавством, до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. І хоч держава дозволила деяким категоріям громадян не сплачувати ЄСВ, необхідно усвідомлювати, що наслідком такого рішення стане «пробіл» у страховому стажі. Водночас це не єдиний випадок, коли працівник може втратити свій страховий стаж.

Призупинення трудових відносин також небезпечне перериванням страхового стажу. Це ситуація, коли роботодавець тимчасово припиняє забезпечувати працівника роботою, а працівник ― виконувати свої обов’язки. Людина не отримує зарплату, але її і не звільняють.

В цьому і криється підступність ситуації: немає зарплати — немає і сплати податків, в тому числі і ЄСВ. А, як ми уже з’ясували, при несплаті ЄСВ, страховий стаж не зараховується.

Тому, якщо роботодавець повідомляє про призупинення трудових відносин, необхідно пам’ятати, що страховий стаж на цей період людина втрачає.

Якими можуть бути виходи із ситуації?

Звісно, все індивідуально. Якщо призупинення трудових відносин обіцяє бути недовгим і відсутність кількох місяців страхового стажу не вплине критично на його загальний обсяг, можливо, варто його і перечекати.

Разом з тим, якщо роботодавець не може чітко окреслити час простою, є кілька варіантів виходу із ситуації:

Звільнитись і знайти іншу роботу, де роботодавець офіційно вас працевлаштує і сплачуватиме податки та ЄСВ.

Звільнитись і стати на облік в центр зайнятості — весь час, протягом якого людина стоїть на обліку, зараховується до страхового стажу, хоч ЄСВ при цьому і не сплачується. Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», період перебування на обліку в центрі зайнятості з виплатою відповідної допомоги по безробіттю має бути включеним до страхового стажу. Втім, це не стосується випадку, коли людина отримує від центру зайнятості одноразову виплату для організації підприємницької діяльності.

Співпрацювати за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ). Мова іде про іншого роботодавця, і звільнятись з попередньої роботи в цьому випадку не обов’язково. Договір цивільно-правового характеру — це не робота за наймом. Це домовленість організації і працівника, з яким укладається договір, про виконання певного обсягу робіт протягом визначеного часу. Саме за це працівник і отримає кошти. Договір може підписуватись як на один місяць, так і на кілька, а потім продовжуватись.

(ЦПХ). Мова іде про іншого роботодавця, і звільнятись з попередньої роботи в цьому випадку не обов’язково. Договір цивільно-правового характеру — це не робота за наймом. Це домовленість організації і працівника, з яким укладається договір, про виконання певного обсягу робіт протягом визначеного часу. Саме за це працівник і отримає кошти. Договір може підписуватись як на один місяць, так і на кілька, а потім продовжуватись. Відмінність цієї форми співпраці у тому, що роботодавець не зобов’язаний забезпечувати працівника робочим місцем, соцпакетом, виплачувати лікарняні чи надавати відпустку. Однак, протягом всього терміну співпраці він зобов’язаний сплачувати обумовлену суму та податки, в тому числі і ЄСВ. Таким чином, страховий стаж працівнику зарахується.

Довідка Finance.ua:

Незалежно від того, у якому форматі ви співпрацюєте з роботодавцем, для того, щоб до страхового стажу був зарахований повний місяць, сума сплаченого ЄСВ має бути не менша мінімальної. Наразі це — 1430 грн (22% від 6500 грн ― мінімальної зарплати). А з жовтня 2022 року — 1474,0 грн. (6700,0×22%). Відповідно, щомісячна зарплата чи сума винагороди за договором ЦПХ не повинна бути меншою за мінімальну зарплату.

Інакше при тому, що фактично ви пропрацювали, наприклад, рік до стажу зарахується півроку чи 7-8 місяців. Це ж стосується і самозайнятих осіб та власників бізнесу.

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