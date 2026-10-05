Що заважає українцям відкрити бізнес — результати опитування
- стартовий капітал — 38%;
- нестача особистого ресурсу: сили, час тощо — 20%;
- брак кадрів і надійної команди — 13%;
- ризики: відключення, обстріли, логістика — 9%;
- висока конкуренція та складність залучення клієнтів — 8%;
- документальне оформлення — 6%;
- податки та звітність — 6%.
Скільки респондентів мають власну справу
- так, вже маю власний бізнес — 35%;
- ні, мене це не цікавить — 27%;
- планую відкривати бізнес, але ще не наважився/-лася — 15%;
- маю «бізнес для себе» — хобі, підробіток, без офіційної реєстрації — 13%;
- був власний бізнес, але закрив/-ла — 10%.
- для започаткування бізнесу — базова сума 100 — 300 тис. грн, максимальна з урахуванням надбавок — 500 тис. грн. Створювати нові робочі місця не обов’язково. Головне зобов’язання — у разі схвалення заявки зареєструвати ФОП або юридичну особу (ТОВ), а для ветеранів — суб’єкт ветеранського підприємництва протягом 20 календарних днів;
- для масштабування бізнесу — базова сума 0,5 — 1,5 млн грн, максимальна з урахуванням надбавок — 2,5 млн грн. Обов’язковою умовою є створення щонайменше 1 нового робочого місця. Документи на відкриття рахунку та договір мають бути підписані протягом 10 робочих днів.
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