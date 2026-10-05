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Що заважає українцям відкрити бізнес — результати опитування

Особисті фінанси
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Власний бізнес уже мають 35% опитаних
Власний бізнес уже мають 35% опитаних
Стартовий капітал є головною перешкодою для відкриття власної справи у 2026 році.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
38% опитаних назвали основним бар’єром для старту бізнесу саме відсутність достатнього стартового капіталу. Ще 20% респондентів зазначили, що їм бракує особистого ресурсу — сил та часу.
Відповіді на запитання «Який основний бар’єр для старту власної справи у 2026 році?» розподілилися так:
  • стартовий капітал — 38%;
  • нестача особистого ресурсу: сили, час тощо — 20%;
  • брак кадрів і надійної команди — 13%;
  • ризики: відключення, обстріли, логістика — 9%;
  • висока конкуренція та складність залучення клієнтів — 8%;
  • документальне оформлення — 6%;
  • податки та звітність — 6%.

Скільки респондентів мають власну справу

Власний бізнес уже мають 35% опитаних. Ще 15% планують відкрити власну справу, але поки не наважилися.
Водночас 27% респондентів зазначили, що підприємництво їх не цікавить. Ще 13% мають «бізнес для себе». У 10% опитаних раніше був власний бізнес, але вони його закрили.
Відповіді на запитання «Чи маєте власний бізнес?» розподілилися так:
  • так, вже маю власний бізнес — 35%;
  • ні, мене це не цікавить — 27%;
  • планую відкривати бізнес, але ще не наважився/-лася — 15%;
  • маю «бізнес для себе» — хобі, підробіток, без офіційної реєстрації — 13%;
  • був власний бізнес, але закрив/-ла — 10%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні стартувала оновлена програма «Власна справа 2.0», яка передбачає нову систему фінансування, додаткові надбавки до базової суми та окремі умови для пріоритетних галузей, ветеранів, ВПО й бізнесу на прифронтових територіях. Подати заявку за новими правилами через портал «Дія» можна з 9 вересня. Передбачено два основні рівні фінансової підтримки:
  • для започаткування бізнесу — базова сума 100 — 300 тис. грн, максимальна з урахуванням надбавок — 500 тис. грн. Створювати нові робочі місця не обов’язково. Головне зобов’язання — у разі схвалення заявки зареєструвати ФОП або юридичну особу (ТОВ), а для ветеранів — суб’єкт ветеранського підприємництва протягом 20 календарних днів;
  • для масштабування бізнесу — базова сума 0,5 — 1,5 млн грн, максимальна з урахуванням надбавок — 2,5 млн грн. Обов’язковою умовою є створення щонайменше 1 нового робочого місця. Документи на відкриття рахунку та договір мають бути підписані протягом 10 робочих днів.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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