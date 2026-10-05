Стартовий капітал є головною перешкодою для відкриття власної справи у 2026 році.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

38% опитаних назвали основним бар’єром для старту бізнесу саме відсутність достатнього стартового капіталу. Ще 20% респондентів зазначили, що їм бракує особистого ресурсу — сил та часу.

Відповіді на запитання «Який основний бар’єр для старту власної справи у 2026 році?» розподілилися так:

стартовий капітал — 38%;

нестача особистого ресурсу: сили, час тощо — 20%;

брак кадрів і надійної команди — 13%;

ризики: відключення, обстріли, логістика — 9%;

висока конкуренція та складність залучення клієнтів — 8%;

документальне оформлення — 6%;

податки та звітність — 6%.

Скільки респондентів мають власну справу

Власний бізнес уже мають 35% опитаних. Ще 15% планують відкрити власну справу, але поки не наважилися.

Водночас 27% респондентів зазначили, що підприємництво їх не цікавить. Ще 13% мають «бізнес для себе». У 10% опитаних раніше був власний бізнес, але вони його закрили.

Відповіді на запитання «Чи маєте власний бізнес?» розподілилися так:

так, вже маю власний бізнес — 35%;

ні, мене це не цікавить — 27%;

планую відкривати бізнес, але ще не наважився/-лася — 15%;

маю «бізнес для себе» — хобі, підробіток, без офіційної реєстрації — 13%;

був власний бізнес, але закрив/-ла — 10%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні стартувала оновлена програма «Власна справа 2.0», яка передбачає нову систему фінансування, додаткові надбавки до базової суми та окремі умови для пріоритетних галузей, ветеранів, ВПО й бізнесу на прифронтових територіях. Подати заявку за новими правилами через портал «Дія» можна з 9 вересня. Передбачено два основні рівні фінансової підтримки: