У ВР зареєстровано проєкт Закону № 16114 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо розширення трудових можливостей для молоді».

Про що йдеться

В умовах дефіциту трудових ресурсів розширення можливостей для легального працевлаштування молоді має сприяти залученню додаткового трудового потенціалу та отриманню молодими людьми першого офіційного досвіду роботи.

Окремою важливою новацією є запровадження загальної можливості укладати трудові договори в електронній формі.

Трудовий договір можна буде укладати повністю в електронній формі.

Однією з найбільш практичних змін є доповнення статті 24 КЗпП положеннями про електронний трудовий договір.

За запропонованими правилами, якщо сторони погодилися укласти трудовий договір в електронній формі, він вважатиметься укладеним у письмовій формі. Працівник і роботодавець мають підписати його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Тобто запропонований механізм має дозволити сторонам оформити трудові відносини без необхідності обмінюватися паперовими документами. Причому ця зміна сформульована не лише для неповнолітніх — вона стосуватиметься укладення трудових договорів загалом.

Дозволена тривалість робочого часу

Найпомітніша зміна безпосередньо для молодих працівників стосується тривалості робочого часу.

Наразі КЗпП передбачає для працівників віком від 16 до 18 років скорочений робочий час 36 годин на тиждень.

Для осіб від 15 до 16 років, а також учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, — 24 години на тиждень.

Законопроєкт пропонує збільшити ці показники відповідно до 38 та 26 годин на тиждень.

Таким чином, для працівників віком від 16 до 18 років максимальна тривалість роботи збільшиться на дві години на тиждень, а для осіб від 15 до 16 років та учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, — на дві години.

При цьому в пояснювальній записці окремо зазначено, що для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, зберігатиметься обмеження щодо максимальної тривалості роботи залежно від їхнього віку.

Випробування для молодих працівників

Ще одна принципова зміна стосується випробування при прийнятті на роботу.

У пояснювальній записці прямо зазначено, що законопроєкт пропонує виключити осіб, які не досягли 18 років, із переліку працівників, щодо яких випробування не встановлюється.

Це означатиме можливість застосовувати до неповнолітніх загальні правила про випробування при прийнятті на роботу.

Отже, сам по собі молодий вік більше не має бути підставою для автоматичної заборони випробування.

Спеціальний облік неповнолітніх можуть замінити даними Реєстру застрахованих осіб

Чинна стаття 189 КЗпП передбачає спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.