0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для неповнолітніх збільшать дозволену тривалість робочого часу — деталі законопроєкту

Казна та Політика
58
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Для неповнолітніх збільшать дозволену тривалість робочого часу — деталі законопроєкту
Для неповнолітніх збільшать дозволену тривалість робочого часу — деталі законопроєкту
У ВР зареєстровано проєкт Закону № 16114 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо розширення трудових можливостей для молоді».

Про що йдеться

В умовах дефіциту трудових ресурсів розширення можливостей для легального працевлаштування молоді має сприяти залученню додаткового трудового потенціалу та отриманню молодими людьми першого офіційного досвіду роботи.
Окремою важливою новацією є запровадження загальної можливості укладати трудові договори в електронній формі.
Трудовий договір можна буде укладати повністю в електронній формі.
Однією з найбільш практичних змін є доповнення статті 24 КЗпП положеннями про електронний трудовий договір.
За запропонованими правилами, якщо сторони погодилися укласти трудовий договір в електронній формі, він вважатиметься укладеним у письмовій формі. Працівник і роботодавець мають підписати його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Тобто запропонований механізм має дозволити сторонам оформити трудові відносини без необхідності обмінюватися паперовими документами. Причому ця зміна сформульована не лише для неповнолітніх — вона стосуватиметься укладення трудових договорів загалом.
Місце для вашої реклами

Дозволена тривалість робочого часу

Найпомітніша зміна безпосередньо для молодих працівників стосується тривалості робочого часу.
Наразі КЗпП передбачає для працівників віком від 16 до 18 років скорочений робочий час 36 годин на тиждень.
Для осіб від 15 до 16 років, а також учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, — 24 години на тиждень.
Законопроєкт пропонує збільшити ці показники відповідно до 38 та 26 годин на тиждень.
Таким чином, для працівників віком від 16 до 18 років максимальна тривалість роботи збільшиться на дві години на тиждень, а для осіб від 15 до 16 років та учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, — на дві години.
При цьому в пояснювальній записці окремо зазначено, що для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, зберігатиметься обмеження щодо максимальної тривалості роботи залежно від їхнього віку.

Випробування для молодих працівників

Ще одна принципова зміна стосується випробування при прийнятті на роботу.
У пояснювальній записці прямо зазначено, що законопроєкт пропонує виключити осіб, які не досягли 18 років, із переліку працівників, щодо яких випробування не встановлюється.
Це означатиме можливість застосовувати до неповнолітніх загальні правила про випробування при прийнятті на роботу.
Отже, сам по собі молодий вік більше не має бути підставою для автоматичної заборони випробування.
Спеціальний облік неповнолітніх можуть замінити даними Реєстру застрахованих осіб
Чинна стаття 189 КЗпП передбачає спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.
Замість цього законопроєкт пропонує встановити, що дані про всіх працівників, у тому числі віком до 18 років, містяться в Реєстрі застрахованих осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна Рада
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems