Де знайти роботу без досвіду: добірка вакансій

Першу роботу можна знайти навіть без досвіду, головне — знати, де шукати. Ділимося добіркою від robota.ua, де зібрали вакансії та стажування для студентів, випускників і тих, хто лише починає кар’єру.

У добірці є пропозиції у фінансах, маркетингу, рекрутингу, SEO, юриспруденції, готельній сфері та авіації.

Стажер (контрольно-діагностичне обладнання) — «Хімлаборреактив»

📍 Бровари

Додатково: бронювання, комплексні обіди та розвіз, психологічна підтримка, масажний кабінет і дитяча кімната

HLR шукає стажера для роботи з технічним та контрольно-діагностичним обладнанням. Досвід не обов’язковий — компанія розглядає випускників ЗВО та студентів із технічною освітою.

Потрібно перекладати, коригувати та займатися підготовкою інструкцій з експлуатації до продукції, створювати презентації, допомагати з підготовкою обладнання до виставок, працювати з внутрішньою базою продукції та виконувати поточні завдання продакт-спеціалістів.

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Бортпровідник (без досвіду роботи/стажер) — «Українські вертольоти»

📍 Київ

Додатково: медичне страхування, вдосконалення авіаційної англійської.

На посаду розглядають кандидатів без досвіду роботи або з мінімальним стажем, компанія готова навчати з нуля.

Серед вимог: вільна англійська (IELTS від 5.5 або ICAO від 4), відповідність медичним стандартам цивільної авіації для отримання медичного свідоцтва та готовність до тривалих закордонних відряджень, переважно в країни Африки.

Пропонують офіційне працевлаштування за 5-річним контрактом.

Контролер якості харчової продукції (стажер) — «Рошен»

📍 Бориспіль

Додатково: зарплата 29 000 грн, безкоштовні обіди, медичне страхування та корпоративне розвезення.

Кандидатам потрібна вища освіта за напрямами «Біологія», «Хімія» чи «Харчові технології», базові знання хімії/біології та готовність навчатися.

Стажер буде відповідати за контроль якості сировини, напівфабрикатів й готової продукції, відбір проб та передачу їх у лабораторію, роботу з документацією, братиме участь у калібруванні обладнання та підтриманні порядку в лабораторії.

Стажер у фінансовий відділ — Red Bull Ukraine

📍 Київ

Вакансія для студентів і нещодавніх випускників із хорошим знанням англійської, аналітичним мисленням та навичками роботи в Microsoft Office.

Передбачається робота з рахунками, договорами та іншою документацією, підтримка фінансового відділу, участь у щомісячному закритті фінансового періоду та комунікація з колегами з різних підрозділів щодо бухгалтерських питань.

Стажер у практику White-Collar Crime — Arzinger

📍 Київ

Юридична компанія шукає студентів останніх курсів і випускників юридичних факультетів зі знанням англійської на рівні Upper-Intermediate.

Серед анонсованих завдань: аналіз законодавства та судової практики, підготовка юридичних документів, презентацій та аналітичних матеріалів, робота з реальними кейсами. Потрібна готовність працювати від 30 годин на тиждень.

Дизайнер графічного контенту (стажер) — Київстар ТБ / 1+1 media

📍 Київ/гібридний формат роботи

Додатково: піклування про ментальне й фізичне здоров’я працівників, медичне страхування, електронний університет і можливості для навчання, забезпечення технікою й мобільним зв’язком, безбар’єрне робоче середовище для ветеранів і ветеранок та підтримка їхнього повернення до цивільної роботи

Шанс потрапити в компанію є у кандидатів із профільною освітою або курсами, портфоліо та навичками роботи в Adobe Photoshop, Illustrator і базово After Effects.

Потрібно створювати банери, постери, тікери та інші графічні матеріали, здійснювати пошук матеріалів та брати участь у створенні й впровадженні креативних ідей.

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Стажер департаменту маркетингу — Lactalis Ukraine

📍 Київ

Вакансія для студентів і випускників за напрямами «Маркетинг», «Економіка» чи «Міжнародна економіка» зі знанням англійської на рівні Upper-Intermediate та навичками роботи в Excel і PowerPoint.

Чим займатиметься стажер: організацією дегустацій нових продуктів, підготовкою презентацій за запитом, веденням документації та бази кодів, братиме участь у проєктах зі створення й коригування технічних текстів на дизайнах етикеток.

Пропонують проєктну роботу на 6 місяців із можливістю продовження, гнучкий графік — 20 годин на тиждень та компенсаційний пакет.

Адміністратор готелю (стажер) — Optima Hotels & Resorts

📍 Київ

Стажування триватиме 3 місяці та передбачає навчання на онлайн-платформі з топменеджерами мережі й практику в готелях та ресторанах.

Серед переваг: доступ до внутрішніх стандартів і систем, можливість отримати роботу в мережі, свідоцтво кваліфікованого робітника та перспективи професійного й кар’єрного розвитку.

Intern/Junior SEO Specialist — Netpeak

📍Віддалено або в офісі у Києві, Одесі, Харкові та Черкасах/гнучкий графік

Вакансія підійде кандидатам із практичним досвідом або після SEO-курсів, які розуміють принципи пошукового просування та вміють працювати з Google Search Console, Ahrefs, Serpstat, Netpeak Spider чи аналогами.