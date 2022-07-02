Зріс прожитковий мінімум: як це вплине на страхові виплати (інфографіка) — Finance.ua
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Зріс прожитковий мінімум: як це вплине на страхові виплати (інфографіка)

Страхування
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З 01 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 481 гривні до 2 600 гривень.
Про це повідомив Фонд соціального страхування.
Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
Зріс прожитковий мінімум: як це вплине на страхові виплати (інфографіка)
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Для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 01 липня цього року, розмір допомоги складе:
  • потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) — 44 200 грн;
  • сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) — 260 000 грн;
  • утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) — 52 000 грн.
  • Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 липня в Україні відбудеться індексація пенсій. Також українцям підвищать надбавку за стаж понад нормативний. За кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн (зараз 19,3 грн).
  • мінімальна пенсія — з 1934 до 2027 грн;
  • максимальна пенсія — з 19340 до 20270 грн;
  • надбавка за наднормативний стаж — з 19,34 до 20,27 грн на рік.
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За матеріалами:
Finance.ua
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