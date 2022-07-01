Які зміни чекають на українців з 1 липня — Finance.ua

Які зміни чекають на українців з 1 липня Вчора 08:00 — Особисті фінанси

З 1 липня на українців чекає багато змін: зміна прожиткового мінімуму, пенсій, розмитення авто, візовий режим з росією.

Візовий режим із росією



Кабінет Міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян рф — жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

Крім того, установлено, що громадяни російської федерації — жителі прикордонних регіонів російської федерації — в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Соціальні виплати

З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум на одну працездатну особу з розрахунку на місяць становитиме 2600 грн, що передбачено Законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IХ. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

В податковій службі нагадують, що при цьому розмір мінімальної заробітної плати залишається без змін — 6500 гривень, як мінімальний та максимальний внески ЄСВ.

Однак, з липня 2022 року необхідно буде проводити індексацію заробітної плати з розрахунку розміру прожиткового мінімуму 2600 грн.

Дитячі виплати. Виплати на дітей до 6 років в Україні становитимуть 2013 гривень; На дітей від 6 до 18 років — 2510 гривень;

Ішні види соціальної допомоги:

допомога працездатним особам — 2379 гривень;

допомога для осіб, які втратили працездатність — 1854 гривні;

максимальний розмір допомоги з безробіття зросте до 9 516 грн.

Індексація пенсій

З 1 липня в Україні відбудеться індексація пенсій.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, влада продовжуватиме виплачувати пенсії під час воєнного стану.

Це пов’язано з перерахунком прожиткового мінімуму для всіх категорій, проте насамперед стосуватиметься пенсіонерів.

Також українцям підвищать надбавку за стаж понад нормативний. За кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн (зараз 19,3 грн).

мінімальна пенсія — з 1934 до 2027 грн;

максимальна пенсія — з 19340 до 20270 грн;

надбавка за наднормативний стаж — з 19,34 до 20,27 грн на рік.

Автострахування, розміри виплат

З 1 липня збільшиться розмір страхових виплат щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності ( ОСЦПВ ). Водночас, збільшиться і вартість такої страховки — подорожчання на 10-20%.

із 130 до 160 тис. грн у разі заподіяння шкоди майну;

з 260 до 320 тис. грн у разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю (з розрахунку на одного потерпілого);

гранична сума за самостійне оформлення повідомлення про ДТП його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) — з 50 до 80 тис. грн.

Розмитення авто

Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня

відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні: Прийнятий закон (проєкт № 7418

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Розмитнення в Дії:

Як практично розмитнюватимуть авто в Дії:

Для того, щоб розмитнити автомобіль з-за кордону, більше не потрібно буде заповнювати митні декларації чи звертатися до митного брокера. Для оформлення достатньо буде ввести основні дані про автомобіль:

тип, марка та модель;

рік виготовлення;

VIN-код

об’єм двигуна (куб. см);

тип палива;

відомості про документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію, експортна митна декларація, інші супровідні документи).

На подання документів потрібно не більше п’яти хвилин.

Скасування виплат для українців у Польщі

Українським біженцям з 1 липня перестануть виплачувати щоденну допомогу у розмірі 40 злотих на день (275 грн) на харчування.

Ці гроші залишать для поляків, які беруть у своїх будинках українців. Крім того, зміняться правила під час працевлаштування.

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