Українцям продовжать виплачувати пенсії під час війни: у липні відбудеться перерахунок – Марченко — Finance.ua

Українцям продовжать виплачувати пенсії під час війни: у липні відбудеться перерахунок – Марченко 24.06.2022, 11:12 — Казна та Політика

Українцям продовжать виплачувати пенсії під час війни: у липні відбудеться перерахунок – Марченко, freepik.com

З 1 липня в Україні відбудеться індексація пенсій.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко, влада продовжуватиме виплачувати пенсії під час воєнного стану.

«З першого липня відбудеться індексація. Виплати пенсій продовжуватимуться. Це наш основний і ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати — це пенсійні і соціальні — були здійснені. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб всі не переймалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів, необхідні виплати з державного бюджету. Це, в першу чергу, пріоритет наших пенсій та соціальних виплат», — заявив Марченко.

Читайте також Чому виникають переплати пенсій, та чи треба їх повертати

Міністр зазначив, що ключовим завданням міністерства залишається збереження цінових параметрів в межах 20%.

«Це завдання, яке просто буде, але я думаю, що треба спільними зусиллями, разом з НБУ, зробити цю задачу здійсненою», — додав Марченко.

Довідка Finance.ua:

отримання та відновлення виплати пенсії переселенцям після набуття статусу внутрішньо переміщеної особи регулюється на законодавчому рівні та має певні особливості;

щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;

що пізніше йдеш на пенсію, то вона вища. На сьогоднішній день пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок встановлено на рівні 60 років. Але якщо людина виявила бажання отримувати пенсію з пізнішого терміну, то пенсія за віком призначається у підвищеному розмірі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.