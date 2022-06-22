Пенсії внутрішньо переміщеним особам: як відновити виплати та що для цього потрібно — Finance.ua

Пенсії внутрішньо переміщеним особам: як відновити виплати та що для цього потрібно

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Пенсії внутрішньо переміщеним особам: як відновити виплати та що для цього потрібно

Отримання та відновлення виплати пенсії переселенцям після набуття статусу внутрішньо переміщеної особи регулюється на законодавчому рівні та має певні особливості.

Куди звертатись для відновлення пенсії

Пенсію внутрішньо переміщеним особам (ВПО) відновлюють та виплачують територіальні органи Пенсійного фонду України за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

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Виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця поновлення їх виплати, ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО та зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території, здійснюються відповідно до законного порядку

Що потрібно для відновлення пенсії ВПО?

Порядок відновлення виплати пенсії ВПО такий:

Відкрити ВПО рахунок в Ощадбанку.

Відповідно до постанови КМУ Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам виплата призначених ВПО пенсій здійсюється через рахунки та мережу установ та пристроїв даного банку з можливістю отримання готівкових коштів та проведення безготівкових операцій через мережу установ та пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої можливості в повному обсязі. Проте виплата пенсій особам з інвалідністю І групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, за їхньою письмовою заявою можуть здійснюватися Укрпоштою з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати такі документи:

заяву про запит пенсійної справи; копію довідки про взяття на облік усередині переміщеної особи (додатково подається оригінал довідки);

документ про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документ, що засвідчує особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення);

заяву про перерахування пенсії на рахунок у Ощадбанку;

дві фотографії — 2,5×3.



Територіальний орган ПФУ ідентифікує особу заявника, фіксує місце та час його звернення, порівнює отримані дані з даними, що обробляються у базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних щодо внутрішньо переміщених осіб.

На підставі відповідного рішення територіальний орган ПФУ відновлює пенсію.

Платіжна картка , на яку зараховуються пенсія ВПО, одночасно є пенсійним посвідченням.

Довідка Finance.ua:

До кінця року передбачено проведення таких перерахунків пенсій:

з 1 липня та 1 грудня — у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 1 липня до 2027 грн., з 1 грудня 2022 року — 2093 гривні. Збільшаться розміри мінімальної та максимальної пенсій, що становлять пенсійні виплати, які розраховуються з розміру прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня — у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6500 грн. до 6700 гривень. Зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і старші та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років;

з 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень (у межах пенсійної виплати 10 340,35 гривні). Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційну виплату буде встановлено з дати досягнення 70-річного віку.

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