Альтернативна пенсія: як працюють недержавні пенсійні фонди — Finance.ua

Альтернативна пенсія: як працюють недержавні пенсійні фонди

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Альтернативна пенсія: як працюють недержавні пенсійні фонди

Наразі щомісячні відрахування до державного Пенсійного фонду України не гарантують безбідну пенсію при досягненні пенсійного віку. Що робити українцям і як подбати про безтурботну старість завдяки НПФ — розповіли у Фонді гарантування вкладів.

Що таке НПФ

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є альтернативою солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

НПФ — фінансові установи, які збирають кошти від фізичних і юридичних осіб, а компанія з управління фінансами інвестує їх в різні фінансові інструменти — депозити, акції, нерухомість, дорогоцінні метали та ін. Після досягнення пенсійного віку учасники НПФ отримують гроші, які вони накопичили, та нарахований за цей час прибуток.

Наприклад, якщо відкладати по 1000 гривень на місяць протягом 30 років, розмір заощаджень з рівнем дохідності 5%, буде майже 820 тисяч гривень. І виплата пенсії протягом 10 років після досягнення пенсійного віку складатиме 12 618 тисяч гривень на місяць. Це майже втричі більше, ніж середній рівень пенсій, який сплачується з державного пенсійного фонду (станом на 01.07.21).

Види недержавних пенсійних фондів

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавні пенсійні фонди бувають трьох видів: корпоративні, професійні та відкриті.

Корпоративний фонд створюється одним або кількома юридичними особами-роботодавцями, до яких можуть приєднуватись інші роботодавці-платники.

фонд створюється одним або кількома юридичними особами-роботодавцями, до яких можуть приєднуватись інші роботодавці-платники. Професійний фонд створюється об’єднаннями юридичних або фізичних осіб, у т.ч. профспілками та їх об’єднаннями, або просто фізичними особами за професійною ознакою (будівельники, енергетики та ін.).



фонд створюється об’єднаннями юридичних або фізичних осіб, у т.ч. профспілками та їх об’єднаннями, або просто фізичними особами за професійною ознакою (будівельники, енергетики та ін.). Відкритий фонд створюється однією або кількома юридичними особами і є доступним для будь-яких юридичних та фізичних осіб як вкладників фонду.



У НПФ будь-якого виду існують вкладники — фізичні або юридичні особи, які здійснюють перерахування пенсійних внесків на свою користь, на корить своїх близьких або своїх співробітників, та учасники — громадяни, на користь яких здійснюються внески.

Діяльність НПФ здійснюється за участю трьох компаній:

адміністратор — компанія, що займається укладанням пенсійних контрактів та обліком учасників та їх рахунків.

КУА — компанія з управління активами — інвестує пенсійні кошти з метою їхнього примноження.

банк-зберігач — банк, який обслуговує рахунки фонду та зберігає активи пенсійного фонду.

Щоб стати учасником недержавного пенсійного фонду, потрібно укласти пенсійний контракт. Він може укладатися на себе та на рідних, включаючи неповнолітніх дітей. Вікових обмежень щодо участі у НПФ немає. Для оформлення контракту на себе потрібен лише паспорт та ІПН.

Майбутня пенсія учасника залежить від розміру внесків, їхньої періодичності, а також інвестиційного прибутку, що нараховується на ці внески.

Умови участі:

учасник самостійно визначає розмір та періодичність внесків;

відсутні обов’язкові платежі чи штрафи за невнесення коштів;

відсутній мінімальний термін участі у фонді;

усі накопичені кошти — приватна власність учасника, що переходить у спадок;

учасник має право перевести накопичення в інший фонд;

учасник має право на податкову знижку, що дозволяє повернути сплачений податок на доходи фізичних осіб від суми внесків за рік.

Умови виплат:

пенсію з НПФ можна отримувати починаючи з 50 років — на 10 років раніше офіційного пенсійного віку.

можна отримати виплату раніше у разі виїзду на постійне місце проживання до іншої країни, критичного стану здоров’я або інвалідності.

строк та періодичність виплат учасник визначає самостійно. Проте термін виплат повинен бути не менше 10 років.

можлива одноразова виплата, якщо сума на рахунку менше ніж 60 прожиткових мінімумів.

Що краще — депозит чи вклад у НПФ

«Недержавні пенсійні фонди мають безсумнівну перевагу над депозитами, адже на депозиті ви одразу втрачаєте 18%+1.5% податків на відсотки, а в недержавному пенсійному фонді інвестиційні прибутки багато років реінвестуються без податків», — розповіли у Фонді гарантування.

Але недержавні пенсійні фонди в Україні мають також суттєві недоліки.

Це великі, порівняно із західними аналогами, комісії . Можливо, це зміниться, якщо активи фондів зростатимуть.

. Можливо, це зміниться, якщо активи фондів зростатимуть. Також це недостатня диверсифікація. Основні вкладення НПФ в депозити та державні облігації, до 10% ймовірно в корпоративних облігаціях чи акціях. Фактично НПФ нікуди більше вкладати в умовах нерозвиненості в Україні фондового ринку акцій та відсутності цивілізованих інвестиційних фондів нерухомості. Втім з 2019 року фондам дозволили купувати в портфель й іноземні активи (наприклад, акції Apple, казначейські векселі США). Коли це запрацює, то можна кардинально змінити інвестиційні портфелі українських фондів та їх підхід до диверсифікації.

Як же обрати НПФ

Фактори, на які варто звернути увагу при виборі НПФ:

Репутація власника фонду. Комісії. Дохідність за останні 5–10 років. Хто виступає адміністратором, зберігачем, управляючим активами. Наявність доступної звітності в електронному форматі.

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