Пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды (инфографика) — Finance.ua

Пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды (инфографика)

Сегодня 17:02 — Личные финансы

Пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды (инфографика)

Согласно украинскому законодательству, в 2022 году пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:

с 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума;

с 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет;

с 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.

Кроме того, у лиц старше 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и которые имеют стаж мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 гривен.

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Если у указанных лиц страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, менее 30 лет у женщин, то минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3000 гривен.

С 1 декабря лицам до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и не работают, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу исходя из размера 2500 гривен.

Инфографика: ПФУ

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