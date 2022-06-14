Как продлить срок действия пенсионного удостоверения: какие документы могут потребоваться — Finance.ua
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Как продлить срок действия пенсионного удостоверения: какие документы могут потребоваться

Сегодня 16:00Личные финансы
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Лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионное удостоверение на основании заявления на его изготовление.
Об этом сообщается на правительственном портале, пишут Факты.

Как получить новое пенсионное удостоверение

Если ваше пенсионное стало непригодным к пользованию, то есть срок его действия истек, необходимо подать заявление на изготовление нового.
Подать его можно:
  • в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту вашего пребывания на учете как получателя пенсии;
  • в личном кабинете через портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);
  • с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд (в разделе К ПФУ — Коммуникации к ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения).
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В первом случае необходимо посетить территориальный Пенсионный фонд и написать заявление.

Как подать заявление онлайн

Прежде всего необходимо зайти на портал электронных услуг ПФУ:
  1. Зайдите на сайт.
  2. Авторизируйтесь с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо логина, либо по номеру ЭПП.
  3. Найдите и выберите категорию Заявление на назначение пенсии.
  4. Заполните заявление — укажите персональные, адресные и контактные данные, данные документов, удостоверяющих личность.
  5. Ответьте на вопросы анкеты для определения документов, которые необходимо предоставить.
  6. Прикрепите их скан.
  7. Нажмите кнопку Сформировать заявление.
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После заполнения заявления его можно отредактировать по необходимости.
Забрать новое пенсионное удостоверение вы сможете в своем Пенсионном фонде. Срок предоставления этой услуги — 30 дней.

Какие документы могут потребоваться

Если вы будете подавать заявление онлайн, у вас должны быть:
  • заявление на изготовление пенсионного удостоверения;
  • документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия личности как представителя;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серия и номер паспорта;
  • образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения);
  • фото.
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Кстати, вы можете заказать:
  • электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, содержит графическую и электронную информацию о владельце, ключи квалифицированной электронной подписи;
  • или пенсионное удостоверение в бумажной форме.

Справка Finance.ua:

  • для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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