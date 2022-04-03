Пенсия по утрате кормильца: в Минсоцполитики анонсировали изменения — Finance.ua

Пенсия по утрате кормильца: в Минсоцполитики анонсировали изменения

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Пенсия по утрате кормильца: в Минсоцполитики анонсировали изменения

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что пенсию по утрате кормильца студенты дневной формы обучения будут получать без справки из учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как сообщает министр социальной политики Украины Марина Лазебная, правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, согласно которому детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по дневной форме обучения в заведениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, пенсия в случае потери кормильца назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается без предоставления справки учебного заведения.

«В ближайшие месяцы около 10 тысяч детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, достигнут совершеннолетия, но продолжат обучение в заведениях профессионального и высшего образования. Они вправе продолжать получать эту пенсию. Но для этого необходимо предоставить справку из учебного заведения. Также, к сожалению, из-за военных действий получателей пенсии в случае потери кормильца может стать больше, в том числе среди детей от 18 до 23 лет. Будут назначаться новые пенсии. Для их назначения также требуется соответствующая справка. Понятно, что сейчас получить такую справку часто физически невозможно или ее получение является излишним риском для ребенка. Поэтому мы наработали решение, согласно которому детям, у которых погибли родители или другие кормильцы, пенсия при утрате кормильца будет назначаться и ее выплата будет продолжаться после достижения совершеннолетия без такой справки. Пенсионный фонд Украины будет самостоятельно получать данные об обучении по дневной форме в 2022 году из Единой государственной электронной базы по вопросам образования», — прокомментировала Лазебная.

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