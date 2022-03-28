Пенсия на карту: как перевести выплаты из «Укрпочты» в банк во время войны — Finance.ua

Пенсия на карту: как перевести выплаты из «Укрпочты» в банк во время войны

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Пенсия на карту: как перевести выплаты из «Укрпочты» в банк во время войны

Украинцы, вынужденные срочно выехать из зоны боевых действий в другую область, могут переоформить получение пенсий на карту в банке.

Как рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью агентству «РБК-Украина», эта услуга доступна для граждан, ранее получавших выплаты в отделении «Укрпочты». Для тех, кому деньги приходили на счет, все останется без изменений.

Кому выплачивают пенсии?

Вынужденные переселенцы могут пользоваться особым механизмом централизованного начисления и выплаты соцпомощи. Для этого используют Единую информационную систему социальной сферы.

Уже выплатили пенсии жителям Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областей. Министерство перечисляет деньги в Ощадбанк, а банк уже начисляет на карты клиентам.

Денежный перевод вместо отделения «Укрпочты» можно получить в отделениях Ощадбанка. Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКНП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.

Услугу переадресации можно заказать по горячей линии «Укрпочты» по номеру 0-800-300-545. После этого — открыть счет в банке, на который будет поступать пенсия, и заполнить соответствующее заявление. С заявлением следует прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда, где будет завершена процедура переоформления.

Переадресация пенсий

Люди, получающие пенсии, субсидии и социальную помощь, но вынужденные изменить место жительства из-за войны, продолжат получать деньги уже по новому адресу.

Услуга переадресации предусматривает возможность получения как адресной доставки пенсий, так и на почтовое отделение. Оформить ее можно по телефону или онлайн. На каждый вид выплаты следует заполнять отдельную анкету.

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