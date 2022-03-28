Пенсия на карту: как перевести выплаты из «Укрпочты» в банк во время войны — Finance.ua

Пенсия на карту: как перевести выплаты из «Укрпочты» в банк во время войны
Украинцы, вынужденные срочно выехать из зоны боевых действий в другую область, могут переоформить получение пенсий на карту в банке.
Как рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью агентству «РБК-Украина», эта услуга доступна для граждан, ранее получавших выплаты в отделении «Укрпочты». Для тех, кому деньги приходили на счет, все останется без изменений.
Вынужденные переселенцы могут пользоваться особым механизмом централизованного начисления и выплаты соцпомощи. Для этого используют Единую информационную систему социальной сферы.
Уже выплатили пенсии жителям Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областей. Министерство перечисляет деньги в Ощадбанк, а банк уже начисляет на карты клиентам.
Денежный перевод вместо отделения «Укрпочты» можно получить в отделениях Ощадбанка. Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКНП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.
Услугу переадресации можно заказать по горячей линии «Укрпочты» по номеру 0-800-300-545. После этого — открыть счет в банке, на который будет поступать пенсия, и заполнить соответствующее заявление. С заявлением следует прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда, где будет завершена процедура переоформления.
Переадресация пенсий
Люди, получающие пенсии, субсидии и социальную помощь, но вынужденные изменить место жительства из-за войны, продолжат получать деньги уже по новому адресу.
Услуга переадресации предусматривает возможность получения как адресной доставки пенсий, так и на почтовое отделение. Оформить ее можно по телефону или онлайн. На каждый вид выплаты следует заполнять отдельную анкету.