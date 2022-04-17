Куда пойдет пенсия, если заблокирована карточка - объяснение юриста — Finance.ua

Куда пойдет пенсия, если заблокирована карточка - объяснение юриста

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Некоторые карты «Ощадбанка» с истекшим сроком начали блокировать в начале апреля, но выплаты пенсий будут продолжаться, пишет На пенсии

"Ощадбанк не принимает решения о прекращении выплат. Корректнее будет сказать, что он блокирует выдачу денег с помощью просроченной карты. В соответствии с тем законодательством, которое было принято на период карантина (который продолжается и сейчас), выплаты пенсии должны продолжаться.

Таким образом, деньги должны поступать на счет и оставаться там до перевыпуска карты, даже в случае ее блокировки«, — объяснил юрист ГО «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

В Министерстве соцполитики заявили о том, что украинцы даже в период войны получают все государственные выплаты: субсидии, льготы и социальную помощь.

Ранее Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае. По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, катастрофической ситуации в бюджетных поступлениях нет, и государство выполняет все социальные обязательства. Так, сейчас деньги тратят преимущественно на социальные выплаты и оборонный комплекс.

Справка Finance.ua:

Напомним, украинские пенсионеры могут дистанционно поменять способ выплаты пенсий. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Инструкция, как это сделать:

после авторизации на веб-портале электронных услуг через «Личный кабинет» щелкните пункт «О пенсионном обеспечении»;

выбираете «Внесение изменений в пенсионное дело», далее — «Заявление об изменении способа выплаты пенсии» (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);

сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.