Куда пойдет пенсия, если заблокирована карточка - объяснение юриста — Finance.ua
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Куда пойдет пенсия, если заблокирована карточка - объяснение юриста

Сегодня 20:04Личные финансы
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Куда пойдет пенсия, если заблокирована карточка - объяснение юриста
Некоторые карты «Ощадбанка» с истекшим сроком начали блокировать в начале апреля, но выплаты пенсий будут продолжаться, пишет На пенсии.
"Ощадбанк не принимает решения о прекращении выплат. Корректнее будет сказать, что он блокирует выдачу денег с помощью просроченной карты. В соответствии с тем законодательством, которое было принято на период карантина (который продолжается и сейчас), выплаты пенсии должны продолжаться.
Таким образом, деньги должны поступать на счет и оставаться там до перевыпуска карты, даже в случае ее блокировки«, — объяснил юрист ГО «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.
В Министерстве соцполитики заявили о том, что украинцы даже в период войны получают все государственные выплаты: субсидии, льготы и социальную помощь.
Ранее Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае. По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, катастрофической ситуации в бюджетных поступлениях нет, и государство выполняет все социальные обязательства. Так, сейчас деньги тратят преимущественно на социальные выплаты и оборонный комплекс.

Справка Finance.ua:

Напомним, украинские пенсионеры могут дистанционно поменять способ выплаты пенсий. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Инструкция, как это сделать:
  • после авторизации на веб-портале электронных услуг через «Личный кабинет» щелкните пункт «О пенсионном обеспечении»;
  • выбираете «Внесение изменений в пенсионное дело», далее — «Заявление об изменении способа выплаты пенсии» (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);
  • сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги 👛
По материалам: На пенсии
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