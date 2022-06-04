У якому випадку пенсіонерам зможуть переказати виплати без відкриття рахунка через АТ «Ощадбанк» — Finance.ua
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У якому випадку пенсіонерам зможуть переказати виплати без відкриття рахунка через АТ «Ощадбанк»

Вчора 09:11Особисті фінанси
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У Комітеті ВР з питань бюджету схвалюють дії Уряду щодо соціального захисту пенсіонерів під час війни.
Так, інформаційне управління Верховної Ради повідомляє, що для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України, та одержували соціальні виплати через АТ «Укрпошта» Уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання на період введення воєнного стану (постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 р. № 162).
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Максимально спрощено механізм зміни способу виплати пенсії, перш за все пенсіонер має повідомити орган Пенсійного фонду України або орган соціального захисту або через контакт-центр АТ «Укрпошта» про зміну місця свого проживання.
У разі неможливості здійснювати уповноваженими банками виплати пенсій, їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через АТ «Ощадбанк».

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

За матеріалами: Судебно-юридична газета
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