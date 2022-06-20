Пенсія за вислугою років: як збільшити виплати — Finance.ua

Пенсія за вислугою років: як збільшити виплати

Вчора 13:05 — Особисті фінанси

Пенсія за вислугою років: як збільшити виплати

Щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою.

Про це повідомив юрист Тарас Підодвірний на своєму сайті.

Якщо громадянин України досягнув пенсійного віку, має відповідний стаж не менше 29 років, призначену пенсію за вислугу років, але бажає отримувати більший розмір виплат, то йому потрібно звернутись до територіального відділу ПФУ за призначенням пенсії за віком.

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Під час звернення до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою, пенсіонер може зіштовхнутися із двома проблемами: з небажанням органу ПФУ призначати пенсію за віком або з неправильним розрахунком пенсії за віком. У таких випадках потрібно звернутись із відповідною позовною заявою до суду, тому що такі дії ПФУ є протиправними і необхідно змушувати орган призначити нову пенсію.

Робітники ПФУ можуть неправильно розрахувати пенсію за віком, якщо у розрахунках неправильно застосовують один із показників пенсії — середню заробітну плату в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням відповідних виплат. Таку середню ЗП визначає Державна служба статистики України, тому вона не залежить від розміру ЗП, яку пенсіонер отримував на роботі.

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«При визначенні розміру пенсії за віком у 2022 році ПФУ застосовує розмір середньої заробітної плати за 2014-2016 роки: 6 186,32 грн, а повинен застосовувати середню заробітну плату за 2019-2021 в розмірі 10 846,37 грн», — уточнив юрист.

Він пояснив, чому ПФУ при призначенні пенсії за віком не застосовує середню ЗП за три останні роки.

За його словами, працівники Пенсійного фонду керуються ч. 3 ст. 44 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в якій зазначається, що при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення попереднього виду пенсії.

У свою чергу, за судовою практикою вже встановлено, що коли призначаються громадянину пенсійні виплати за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», а далі при виявленні цим громадянином бажання отримувати пенсію за віком відповідно до Закону № 1058-ІV, відбувається саме призначення пенсії за віком, а не переведення.

Довідка Finance.ua:

згідно із українським законодавством, у 2022 році пенсіонерам перерахують пенсійні виплати 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня;

з 1 липня мінімальну пенсію збільшать з 1934 до 2027 грн, а максимальну — до 20 270 грн.



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