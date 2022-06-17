Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень — Finance.ua

Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень

Вчора 13:05 — Особисті фінанси

В Україні з 1 липня мінімальну пенсію збільшать з 1934 до 2027 грн, а максимальну — до 20 270 грн.

На найбільшу надбавку можуть розраховувати ті українці, які і зараз отримують максимальні виплати.

Як підвищать виплати:

мінімальну пенсію — з 1934 до 2027 грн;

максимальну пенсію — з 19 340 до 20 270 грн;

пенсію — з 19 340 до 20 270 грн; надбавку за понаднормовий стаж — з 19,34 до 20,27 грн за рік.

Тобто якщо у червні ви отримали пенсію у розмірі 1934 грн. (наприклад, вам бракувало стажу), то після 1 липня зможете розраховувати вже на 2027 грн.

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У Мінсоцполітики пояснили: індексацію ніхто не скасовував, вона має відбутися, проте чи вистачить на неї грошей, доки ніхто не може відповісти. «Проводилося ж і під час війни березневе підвищення, перерахунок точно буде», — пояснили у відомстві.

Довідка Finance.ua:

До кінця року передбачено проведення таких перерахунків пенсій:

з 1 липня та 1 грудня — у зв’язку зы збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 1 липня до 2027 грн, з 1 грудня 2022 року — 2093 гривні. Збільшаться розміри мінімальної та максимальної пенсій, що становлять пенсійні виплати, які розраховуються з розміру прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня — у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6500 грн до 6700 гривень. Зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і старші та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років;

з 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень (у межах пенсійної виплати 10 340,35 гривні). Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційну виплату буде встановлено з дати досягнення 70-річного віку.

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