Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно буде платити — Finance.ua

Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно буде платити

Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно буде платити

Протягом кількох минулих місяців у Парламенті триває дискусія щодо скасування так званого нульового розмитнення. Нещодавно у процес активно включився Кабінет Міністрів України, схвалив проєкт закону про розмитнення в «Дії» та зареєстрував його для розгляду в Парламенті.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Хто зможе скористатися розмитненням в Дії

Пропозиція дуже проста та забезпечує подачу декларації через Єдиний веб-портал державних послуг, по-простому — Дію. Можливість може бути реалізована як в мобільному додатку, так на сайті. Детальний порядок розроблятиме Кабмін після голосування в стінах Парламенту.

Стосуватимуться нові правила виключно легкових автомобілів — як нових, так і вживаних. Для інших категорій транспортних засобів процедура та вартість митного оформлення залишиться такою ж, як зараз. Незмінним залишається й екологічний стандарт — не нижче «Євро-2», тобто від 1996 року випуску.

Новий механізм стосуватиметься як фізичних, та і юридичних осіб. Щоправда, для останніх передбачене виключення — за бажанням компанії, авто віком понад 3 роки можна буде розмитнити за класичною процедурою, без «Дії», а з класичним поданням декларації через спеціальні брокерські програми.

Як практично розмитнюватимуть авто в Дії

Для того, щоб розмитнити автомобіль з-за кордону, більше не потрібно буде заповнювати митні декларації чи звертатися до митного брокера. Для оформлення достатньо буде ввести основні дані про автомобіль:

тип, марка та модель;

рік виготовлення;

VIN-код

об’єм двигуна (куб. см);

тип палива;

відомості про документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію, експортна митна декларація, інші супровідні документи).

Розрахунок митних платежів та оплата також відбуватиметься в межах «Дії». Для оплати платежів буде відведено близько місяця часу. Оскільки податки більше не залежатимуть від митної вартості автомобіля, а розраховуватимуться автоматично за чітко визначеною формулою, зникає потреба у фізичному огляді машини працівниками митниці.

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Сертифікацію, яка є обов’язковою сьогодні, пропонують зробити добровільною. Так само як і експертний огляд в Сервісних центрах МВС.

Номерний знак присвоюватиметься автоматично, електронне свідоцтво про реєстрацію підвантажуватиметься в додаток. Фізично документ можна буде отримати поштою, а номерні знаки виготовити у будь-якій приватній компанії, що матиме ліцензію на їх виготовлення.

Якою буде формула нарахування податків

Кабмін пропонує перехідний період довжиною у 5 років, протягом якого вартість розмитнення поступово знижуватиметься для автомобілів віком до 10 років.

Платежі, пропоновані новою системою, складають:

Мито = 0

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базою для нарахування податків є ставка, що розраховується за такою формулою:

Ставка = Коефіцієнт віку * об’єм двигуна в куб. см. * Коефіцієнт типу двигуна * Коефіцієнт ексклюзивності

Коефіцієнт віку змінюватиметься щороку, впродовж 5 років.

У 2022 році пропонують такі розміри ставок:

0 років — 2,2; 1 рік — 1,9; 2 роки — 1,65; 3 роки — 1,55; 4 роки — 1,45; 5 років — 1,35; 6 років — 1; 7 років — 0,9; 8 років — 0,85; 9 років — 0,8; 10 років — 0,75; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Вже у 2027 році ці показники становитимуть:

0 років — 1,54; 1 рік — 1,33; 2 роки — 1,16; 3 роки — 1,09; 4 роки — 1,02; 5 років — 0,95; 6 років — 0,7; 7 років — 0,63; 8 років — 0,6; 9 років — 0,56; 10 років — 0,53; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гібрид — 0,5

Електро — 0

Коефіцієнт ексклюзивності нараховуватиметься на авто, які підпадають під сплату транспортного податку. Йдеться про автомобілі віком не більше 5 років, середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні ця сума дорівнює близько 2,4 мільйона гривень ($85,5 тисячі). Вартість автомобілів визначає Мінекономрозвитку, та публікує вичерпний перелік цих моделей щороку до 1 лютого на офіційному сайті.

Окрім таких новацій, для електромобілів додатково передбачене звільнення від митних платежів не лише для легкових, але й сідлових тягачів та вантажівок. А для усіх транспортних засобів пропонують скасувати збір до пенсійного фонду під час першої реєстрації, який сьогодні складає від 3 до 5% від вартості авто.

То скільки практично потрібно буде платити?

Експерти Інституту досліджень порівняли вартість розмитнення за «довоєнною» та новою формулою для популярних автомобілів, які привозили українці з-за кордону, у двох варіантах: для 2022 та 2027 років. І для повноти картини — вартість розмитнення одного з найдорожчих авто, імпортованих під «нульове» розмитнення.

Таким чином, найвигідніше буде розмитнювати новіші автомобілі, віком до 5 років. Так, для нових автомобілів вартість розмитнення може становити 9% від вартості у 2022 та 6% у 2027 році (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тисяч євро), натомість за старенький дизельний «пасат» доведеться заплатити аж 63% від його вартості.

Якщо порівнювати зі ставками розмитнення, що діяли до «нульового» розмитнення, за новою формулою податків доведеться платити менше. Проте багато чого змінилося: подорожчали авто за кордоном, зросла вартість їх доставлення. В українців стало менше грошей через ослаблену війною економіку. Тому, попри формальне зниження податків, кінцева вартість автомобілів в Україні, розмитнених за новою формулою в Дії, може бути навіть вищчою, ніж до війни.

Приємним бонусом може бути хіба необов’язкова сертифікація та відсутність потреби платити за послуги митного брокера, хоча ці витрати сьогодні складають сумарно близько $200.

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