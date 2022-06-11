Нульове розмитнення: звідки та які авто привозять українці — Finance.ua

Нульове розмитнення: звідки та які авто привозять українці

Нульове розмитнення: звідки та які авто привозять українці

З початку дії «нульового» розмитнення в Україну привезли понад 100 тисяч вживаних транспортних засобів. Найбільше — легкових автомобілів доступного цінового сегмента.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Так, з 9 квітня по 19 травня українці привезли з-за кордону 90 269 транспортних засобів по «нульовому» розмитненню. З них 95,7% (86,4 тис. шт.) були легковими авто, 3,4% склали вантажні авто (1,9 тис. шт.), 0,6% сідлових тягачів (354 шт.) та 0,3% автобусів (155 шт.).

Звідки привозили вживані автомобілі під нульове розмитнення

Понад 91% автомобілів, привезених з-за кордону протягом квітня-травня, були придбані в країнах ЄС: 82,3 тис. шт.

У січні-лютому частка авто з Америки становила майже 28% (17 тис. шт.), у квітні-травні — лише 4,7% (4,3 тис.). Через тимчасово заблоковані українські порти доставлення таких машин ускладнилось та подорожчало.

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Перше місце в топі найпопулярніших країн зайняла сусідня Польща. З цієї країни українці експортували 37,2% від загальної кількості вживаних авто за «нульовим» розмитненням — понад 30 тисяч авто.

На другому місці опинилася Німеччина (28,7%, понад 23 тисячі авто). Третє місце зайняла Литва (13%, 10,5 тисячі авто).

США, яка до початку повномасштабного вторгнення очолювала рейтинг країн, звідки українці привозили найбільше авто, опустилася аж на четверте місце, із часткою 5,2% та показником в трохи більше, як 4 тисячі експортованих до України машин.

Також популярністю серед українців користуються Чехія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія та Швейцарія.

Яка вартість авто, що привозять під «нульове» розмитнення

Понад 78% легковиків, привезених «під нульове» розмитнення, були з ціною до $5 тисяч. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах $1-2 тисячі (28,2%) та $2-3 тисячі (19,5%).

Середня вартість вживаного легковика з-за кордону, який привозили під «нульове» розмитнення, склала $4268. У січні-лютому цей показник був на рівні $4759.

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Цікаво, що у період дії «нульового» розмитнення суттєво скоротилася частка автомобілів ціною до $1 тисячі. У січні-лютому таких машин було 17,2% від загальної кількості (9,8 тис. шт.), а у квітні-травні — лише 6,2% (5,3 тис. шт.).

Також помітно, що кількість імпортних автомобілів різко зменшується після позначки в $10 тисяч, а за увесь час дії «нульового» розмитнення до України привезли лише 348 легковиків вартістю понад $50 тисяч (0,4% від загальної кількості).

Середній вік автомобілів, імпортованих у квітні-травні, склав 14 років. Найбільше українці привозили автомобілі 2004-2009 років випуску.

ТОП авто, привезених під «нульове» розмитнення

У першій десятці найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону, які українці привезли у квітні-травні, відсутні елітні моделі. Лідером, як і раніше, залишається Volkswagen Passat. На другому місці опинився Volkswagen Golf, а на третьому — Skoda Octavia. Четверте, п’яте та сьоме місця зайняли також бренди VAG — Audi A6 та Audi A4 відповідно. Загалом автомобілі виробництва цього концерну займають в рейтингу понад третину — аж 11 місць із 30.

Шосте місце посів Renault Megane, за ним йдуть два Opel — Zafira та Astra. Замикає десятку Ford Focus.

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