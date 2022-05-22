Українці зекономили 10 мільярдів гривень завдяки нульовому розмитненню — Finance.ua

Українці зекономили 10 мільярдів гривень завдяки нульовому розмитненню
За час дії закону про нульове розмитнення в Україну було ввезено близько 90 тис. транспортних засобів.
Про це розповів перший заступник Голови Державної митної служби України Олександр Щуцький в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».
«Держбюджет міг би отримати більше 10 млрд грн у разі сплати митних платежів при ввезенні цих транспортних засобів» — зазначив чиновник. Але завдяки тому, що митні платежі були скасовані, ці гроші залишились в українських сім’ях.