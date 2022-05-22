Українці зекономили 10 мільярдів гривень завдяки нульовому розмитненню — Finance.ua

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Українці зекономили 10 мільярдів гривень завдяки нульовому розмитненню

Вчора 15:39Особисті фінанси
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Українці зекономили 10 мільярдів гривень завдяки нульовому розмитненнюУкраїнці зекономили 10 мільярдів гривень завдяки нульовому розмитненню
За час дії закону про нульове розмитнення в Україну було ввезено близько 90 тис. транспортних засобів.
Про це розповів перший заступник Голови Державної митної служби України Олександр Щуцький в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».
«Держбюджет міг би отримати більше 10 млрд грн у разі сплати митних платежів при ввезенні цих транспортних засобів» — зазначив чиновник. Але завдяки тому, що митні платежі були скасовані, ці гроші залишились в українських сім’ях.
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Зазначимо, що робота митниці під час війни викликає обурення не тільки у волонтерів та підприємців, які ввозять життєво необхідні товари, але й у звичайних громадян.
Бюрократизована процедура оформлення кожного автомобіля займає щонайменше 45 хвилин. З іншими товарами строки оформлення ще більші. Саме це є причиною створення величезних черг на десятки кілометрів.
Нагадаємо, що об’єми ввезення автомобілів до війни були цілком співставними з нинішніми. Наприклад у квітні минулого року в Україну було ввезено 38,8 тис. вживаних легкових автомобілів.
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За матеріалами: Телеканал 24
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