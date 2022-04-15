«Нульове розмитнення»: питання та відповіді щодо нового закону — Finance.ua

«Нульове розмитнення»: питання та відповіді щодо нового закону

Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Аналітики порталу auto.ria створили огляд закону № 2142-ІХ, який набув чинності 6 квітня 2022 року, опираючись на фінальну редакцію тексту, опубліковану в офіційному виданні «Голос України». Нагадаємо, цей документ тимчасово, на період воєнного стану, скасовує сплату мита, акцизу та ПДВ («нульове розмитнення») при імпорті транспортних засобів в Україну.

Така норма діятиме від моменту набуття чинності законом та до скасування режиму воєнного стану в Україні.

Кому це доступно? «Нульове розмитнення» розповсюджується на фізичних осіб, громадян України. Також передбачене часткове звільнення від податків на імпорт ТЗ певних категорій підприємців.

Які ТЗ можна ввозити з нульовими ставками податків?

Легкові автомобілі

Кузови до легкових авто

Причепи

Напівпричепи

Мотоцикли

Автобуси

Вантажівки



Яким нормам «Євро» мають відповідати ТЗ?

Легкові автомобілі — не нижче «Євро-2», на практиці від 1996 року випуску, що має бути підтверджено сертифікатом відповідності.

Автобуси та вантажівки — не нижче «Євро-5», на практиці від 2009 року випуску, теж підтверджується сертифікатом.

Кузови до легкових авто, причепи, напівпричепи та мотоцикли не підпадають під дію закону, яким вимагається відповідність ТЗ певним екологічним стандартам.

Які ТЗ не можуть бути ввезені з «нульовим розмитненням»? Яких немає у переліку, що вище, а також ті, які мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом або агресором, згідно з законом, а також з окупованих територій, визначених такими у законі.

За що доведеться платити під час дії цих тимчасових правил?

За транспортний засіб, який ви купуєте.

За аукціонний збір, страхування, зняття з обліку, послуги експедиції, портових терміналів тощо, якщо таке передбачено у країні, де ТЗ придбано, або без його замовлення ТЗ неможливо купити.

За доставлення ТЗ в Україну, якщо ви цього не робите самостійно.

За сертифікацію ТЗ.

Збір за першу реєстрацію ТЗ (3-5%) у Пенсійний фонд.

За реєстраційні послуги сервісного центру МВС, та за номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію.

Після скасування воєнного стану потрібно щось доплачувати? Ні. Подібна інформація — не більше, ніж чиїсь вигадки. У законі не передбачено жодних розстрочок, відтермінувань чи перенесення строків сплати податків. Якщо машина пройшла митне оформлення за цими тимчасовими правилами та зареєстрована у СЦ МВС, вона має такий же статус, які ті ТЗ, що вже були в Україні.

А «єврономери», які вже є в Україні, можна розмитнити «за нуль»?

Для початку — що таке «єврономери». Це автомобілі на іноземній реєстрації, які експлуатували українці без належного митного оформлення, з порушенням строків тимчасового або транзитного ввезення. Часто такі машини були оформлені на іноземні юридичні особи, а «власник» мав документи про те, що він (як приклад, бо варіантів була безліч) водій, який виконує завдання цієї закордонної компанії.

Отже, якщо ви за попередні 5 спеціальних пільгових періодів не легалізували свої «єврономери», у такому ж статусі вони і залишаться.

Ви можете передати авто добровільно на потреби ЗСУ (якщо машина на ходу і варта уваги), оформивши це юридично, аби у майбутньому не мати значних штрафів. Або виїхати на такій машині за кордон, зняти там з обліку, оформити «купчу» від власника та після цього заїхати у режимі імпорту, скориставшись «нульовим розмитненням».

Нові авто теж підпадають під дію нового закону? Тимчасове скасування мита, акцизу та ПДВ стосується лише фізичних осіб, тобто офіційні імпортери, які є юридичними особами, не підпадають під ці умови. Звісно, можна віднайти шляхи, як фактично нове авто перевести у статус вживаного, однак не будемо вдаватися у деталі подібних «схем», не той зараз час.

Чи є якісь додаткові чи приховані обмеження? Транспортні засоби, які будуть оформлені за тимчасовими правилами, матимуть такий же статус, які ті, що вже мають українську реєстрацію. Їх можна буде продавати, дарувати, тобто здійснювати всі дозволені законом операції без будь-яких обмежень. Також немає лімітів щодо кількості розмитнених авто на одну особу (як це бувало у попередніх рішеннях законотворців). Одним словом — ніяких лімітів чи обмежень не передбачено.

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