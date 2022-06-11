Уряд схвалив законопроект про розмитнення авто в Дії — Finance.ua

Уряд схвалив законопроект про розмитнення авто в Дії

Вчора 11:02 — Казна та Політика

Уряд схвалив законопроект про розмитнення авто в Дії

Кабінет міністрів на засіданні 10 червня підтримав законопроєкт, який передбачає розмитнення автівки через «Дію» та звільнення електрокарів від податків.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час відкриття засідання уряду.

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«Все максимально просто й зручно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин», — повідомив Шмигаль.

За його словами, митники не будуть впливати на формулу розмитнення.

«Її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність», — пояснив прем’єр.

Також законопроект містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

«Урядовий законопроект та підхід — це приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі та демонструє бажання держави робити все максимально зручно та прозоро для людей», — підсумував Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

9 червня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 7448щодо оподаткування вживаних авто. У пояснювальній записці йдеться про те, що поки Україна не вступила в ЄС потрібно навести лад в митному оформленні та реєстрації в Україні автомобілів з пробігом;

у Верховній Раді зареєстрували вже кілька законопроєктів, які пропонують скасувати «нульове» розмитнення раніше закінчення воєнного стану на території України.

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