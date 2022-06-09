В Україні запропонували скасувати "нульове" розмитнення: що зміниться — Finance.ua

В Україні запропонували скасувати "нульове" розмитнення: що зміниться

Вчора 10:03 — Особисті фінанси

В Україні запропонували скасувати "нульове" розмитнення: що зміниться

У Верховній Раді зареєстрували вже кілька законопроєктів, які пропонують скасувати «нульове» розмитнення раніше закінчення воєнного стану на території України.

Про це пише Інформатор

Так, 24 квітня 2022 року висунули законопроєкт № 7311 , який пропонує повністю скасувати «нульове розмитнення». Також у цьому документі пропонували збільшити вдвічі розмір військового збору, повернути акциз на паливо та інші подібні варіанти. У пояснювальній записці зазначили, що метою законопроєкту є забезпечення на час воєнного стану умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення доходної частини бюджету за рахунок надходження податкових та митних платежів.

Також 30 травня на сайті Верховної Ради з’явився новий законопроєкт № 7418 . Він створений у Міністерстві фінансів. У пояснювальній записці зазначено, що метою ухвалення законопроєкту є забезпечення у період воєнного стану умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення доходної частини бюджету за рахунок надходження митних платежів.

Виходячи з цілей пояснювальних записок законів № 7311 та № 7418, можна зробити висновок, що законопроєкти у пунктах про митний податок фактично однакові.

24 березня влада України ухвалила закон № 2142-|X, який передбачає повне звільнення від оподаткування на ввезення транспортних засобів громадянами. Однак через деякий час влада України вирішила змінити своє рішення і внесла на розгляд законопроєкт, який скасовує «безкоштовне розмитнення».

Законопроєктом № 7418 пропонують відновити оподаткування, яке скасував закон № 2142. Зокрема це стосується і транспортних засобів, які ввозять громадяни України. Оскільки в результаті звільнення від податку на ввезення транспортних засобів, акцизного податку та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн. Також за цей час ввезли понад 119 тисяч автомобілів, нерідко ввозять автомобілі преміумкласу.

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Водночас пропонують внести зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» для звільнення від оплати збору на обов’язкове страхування тих, хто отримує право володіння легковим автомобілем, оснащеним виключно електричними двигунами. Це означає, що покупцям електрокарів не потрібно буде робити внесок до пенсійного фонду за першу реєстрацію такого автомобіля.

Що зміниться, якщо закон про «нульове» розмитнення скасують

За інформацією від експертів Інституту дослідження авторинку , ще до ухвалення закону на ринок вплине новина про можливе скасування «нульового» розмитнення. Це знову активізує тих, хто сумнівався у доцільності покупки авто за кордоном або розраховував купити його пізніше. А оскільки тимчасові межі чітко невідомі, варто очікувати зростання черг на кордонах.

Також повернення до попередніх ставок митних платежів уповільнить імпорт та зменшить його обсяги та кількість. Привозити доступні автомобілі, яких найбільше потребують українці, буде економічно невигідно через розмір акцизного податку, який часто виявляється більшим за вартість самого автомобіля. Це уповільнить активність і на внутрішньому авторинку.

Ще ціни на ринку, які почали знижуватися на ринку через поступове його насичення привезеними авто з-за кордону, почнуть знову зростати. Що, на тлі, ітак невисокої купівельної спроможності українців, яка зменшилася ще більше внаслідок війни, зробить покупку автомобіля ще більш недоступною. Що сприятиме старінню автопарку, змушуючи українців купувати старі авто на внутрішньому ринку замість «пригону» з-за кордону за ту саму вартість.

Система оподаткування імпорту вживаних автомобілів потребує комплексної реформи. Проаналізувавши проблеми на шляху їх вирішення, збалансованим та компромісним рішенням було б скасування акцизного податку на всі види транспортних засобів як рудимент, який не відповідає практиці ЄС. А також спрощення процедур та автоматизація процесів під час імпорту.

Нова статистика ввезення автомобілів з нульовим податком

За інформацією від нардепа Железняка , станом на 6 червня в Україну ввезли 140 310 автомобілів. Загальна сума податкової знижки — 15,4 млрд грн.

Найбільше авто заїхало через Волинську митницю, а саме близько 36 тисяч. На другому місці Львівська митниця з 27 058 машин. Через Рівненську митницю пройшло 13 991 авто, через Закарпатську — 11 543, через Івано-Франківську — 9 247, через Чернівецьку — 6 066, через Житомирську — 7 356, через Вінницьку — 6 976, через Тернопільську — 5 369, через Київську — 4 505.

Темпи ввезення на день у червні почали падати. Приблизно щодня їде вже 2 650 автомобілів.

Зазначаєтья, що до 1 липня 2022 року гарантовано діятиме «нульове розмитнення». Після цього є висока ймовірність, що український уряд ухвалить закон щодо скасування безподаткового ввезення авто.

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