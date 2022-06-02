Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію»

Вчора 11:25Особисті фінанси
846
Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію»Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію»
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через «Дію».
«Що стосується податків на автомобільний транспорт, то ця норма в проєкті закону відстрочена до 1.07, але до цього часу буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через «Дію», — сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у середу в Києві.

Що зміниться

Всі українці зможуть розмитнити автомобілі на під’їзді до митного контролю з автоматичною реєстрацією та надходженням документів і номерів додому, або з можливістю забрати у визначений час у Центрах реєстрації чи Центрах надання адміністративних послуг.
Водночас Шмигаль наголосив, що стратегія держави в автотранспорті спрямована на електромобілі та гібридні автомобілі.

Оподаткування імпорту

Прем’єр також повідомив, що Кабмін уже передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо повернення до оподаткування імпорту.
Він зазначив, що на сьогодні уряд працює над наступним етапом, а саме підписанням Україною конвенції про входження до спільного митного транзитного простору, який значно полегшить контроль, митне та прикордонне оформлення, та зробить кордони відкритішими.
«Також підписали з паном прем’єр-міністром спільну заяву, створили відповідну робочу групу і просимо про створення дзеркальної робочої групи з польського боку. Сподіваюся, що найближчого місяця матимемо результат», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні-травні українці завезли на пільгових умовах 123,6 тис. авто на пільгових умовах, а загальна сума пільг — податкових і митних — склала 13,6 млрд грн;
  • середній рік випуску автомобілів — 2008, середня ціна ввезеного авто — 4632 дол.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям швидко та зручно оформляти Зелену картку.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.