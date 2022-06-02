Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію» — Finance.ua

Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію»

Вчора 11:25 — Особисті фінанси

Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через «Дію»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через «Дію».

«Що стосується податків на автомобільний транспорт, то ця норма в проєкті закону відстрочена до 1.07, але до цього часу буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через «Дію», — сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у середу в Києві.

Що зміниться

Всі українці зможуть розмитнити автомобілі на під’їзді до митного контролю з автоматичною реєстрацією та надходженням документів і номерів додому, або з можливістю забрати у визначений час у Центрах реєстрації чи Центрах надання адміністративних послуг.

Водночас Шмигаль наголосив, що стратегія держави в автотранспорті спрямована на електромобілі та гібридні автомобілі.

Оподаткування імпорту

Прем’єр також повідомив, що Кабмін уже передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо повернення до оподаткування імпорту.

Він зазначив, що на сьогодні уряд працює над наступним етапом, а саме підписанням Україною конвенції про входження до спільного митного транзитного простору, який значно полегшить контроль, митне та прикордонне оформлення, та зробить кордони відкритішими.

«Також підписали з паном прем’єр-міністром спільну заяву, створили відповідну робочу групу і просимо про створення дзеркальної робочої групи з польського боку. Сподіваюся, що найближчого місяця матимемо результат», — додав він.

Довідка Finance.ua:

у квітні-травні українці завезли на пільгових умовах 123,6 тис. авто на пільгових умовах, а загальна сума пільг — податкових і митних — склала 13,6 млрд грн;

середній рік випуску автомобілів — 2008, середня ціна ввезеного авто — 4632 дол.



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