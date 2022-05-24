Названі найпопулярніші моделі авто, ввезені в Україну за пільговим розмитненням — Finance.ua

Названі найпопулярніші моделі авто, ввезені в Україну за пільговим розмитненням

За період дії пільгового розмитнення автомобілів під час воєнного стану українці купили та зареєстрували понад 94 тисячі автомобілів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається, середній рік випуску автомобілів — 2008, середня ціна ввезеного авто — 4632 доларів. Загальна сума пільг податків та мита перевищила 10 млрд грн.

До топ-10 популярних моделей авто, ввезених за пільговим розмитненням, увійшли:

Volkswagen Passat (5654 авто); Volkswagen Golf (4542); Skoda Octavia (3483); Audi A6 (2414); Volkswagen Touran (2309); Renault Megane (2302); Audi A4 (2282); Opel Zafira (2088); Ford Focus (1863); Opel Astra (1782).

Нагадаємо, на початку квітня Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Охочих придбати автівку звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення.

За попередніми оцінками експертів, через бойові дії в Україні безповоротно втрачено понад 500 тисяч автомобілів.

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