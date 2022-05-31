Українці розмитнили за 2 місяці 123,6 тис. авто з Європи на пільгових умовах — Finance.ua
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Українці розмитнили за 2 місяці 123,6 тис. авто з Європи на пільгових умовах

Вчора 09:25Особисті фінанси
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Українці розмитнили за 2 місяці 123,6 тис. авто з Європи на пільгових умовахУкраїнці розмитнили за 2 місяці 123,6 тис. авто з Європи на пільгових умовах
В середньому в будній день в Україну заводиться 4-5 тис. авто з Європи на пільгових умовах.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Телеграм.
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За його даними, в квітні-травні українці завезли на пільгових умовах 123,6 тис. авто на пільгових умовах, а загальна сума пільг — податкових і митних — склала 13,6 млрд грн.
Железняк додав, що в середньому у будній день заводиться в Україну 4-5 тис. авто, і темпи їхнього розмитнення не спадають.
Нагадаємо, уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС.
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За матеріалами: Espreso.tv
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