Топ-10 найпопулярніших «єврономерів», ввезених під «нульове» розмитнення (інфографіка) — Finance.ua

Топ-10 найпопулярніших «єврономерів», ввезених під «нульове» розмитнення (інфографіка)

У період від 9 квітня до 6 червня українці купили 140 310 автомобілів.

Такі дані у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

З його слів, на процедурі розмитнення українці зуміли заощадити 15,4 млрд грн. Нардеп також наголосив на тому, що темпи ввезення на день у червні почали падати.

Приблизно щодня їде вже 2,6 тис. авто, хоча раніше цей показник становив 4-5 тисячі.

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Щодо митниць, то найбільше заїхало через Волинську митницю — близько 36 тисяч автомобілів. Середній вік імпортованих від квітня до травня машин з пробігом становить 14 років.

Нагадаємо, всього від початку 2022 року українську реєстрацію отримали понад 180 тисяч вживаних легкових авто.

Довідка Finance.ua:

за два роки оформлено 4,2 мільйони постанов про порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані камерами. Навіть зараз за умов війни система автофіксації продовжує роботу;

з 16 травня в Україні відновили роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.



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