800 млн гривень штрафів і менше ДТП: результати роботи камер автофіксації за 2 роки — Finance.ua
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800 млн гривень штрафів і менше ДТП: результати роботи камер автофіксації за 2 роки

Вчора 17:01Технології&Авто
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За два роки оформлено 4,2 мільйони постанов про порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані камерами. Навіть зараз за умов війни система автофіксації продовжує роботу.
Камери автоматичної фотовідеофіксації в Україні контролюють дотримання правил дорожнього руху вже два роки. Підсумки роботи системи за цей період підбив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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За його словами, за 2 роки встановили 270 стаціонарних комплексів автофіксації у 25 містах та 16 областях України. Також на дороги вивели чотири приховані «фантомні» патрулі. Наразі, незважаючи на війну, відновили роботу 128 камер у 10 регіонах країни та 20 містах.
Зараз поліцейські камери фіксують перевищення допустимої швидкості та порушення правил зупинки та стоянки. У перспективі планується, що вони зможуть також виявляти проїзд на заборонний сигнал світлофора та рух зустрічною смугою.
Патрульна поліція виписала 4,2 мільйони постанов про порушення правил дорожнього руху. Усього з 2020 року українці сплатили штрафів на суму 800 мільйонів гривень.
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Проте, основною метою системи автофіксації називають не поповнення бюджету, а зниження кількості ДТП. Так, у Києві та Київській області у місцях роботи камер аварійність зменшилася на 65%. Крім того, у лютому цього року вперше в історії України було відзначено два дні, коли на дорогах не загинула жодна людина.
«Автофіксація безпосередньо впливає на зниження рівня аварійності, зменшення тяжких наслідків ДТП і служить превенцією щодо недопущення порушень правил дорожнього руху на вулично-дорожній мережі. Запуск системи у 2020 році дозволив зберегти життя та здоров’я наших громадян та зменшити ризик травм та матеріальних збитків», — підкреслив Олексій Білошицький.

Довідка Finance.ua:

  • З 16 травня в Україні відновили роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

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За матеріалами: Фокус
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