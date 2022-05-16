З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації — Finance.ua

З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє пресслужба відомства.

"Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією рф, — наголосив міністр внутрішніх справ.

Також він зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії рф, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.

«Фіксація порушень ПДР — це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян. А також — це один із показників загальної цивілізованості держави», — резюмував очільник МВС.

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