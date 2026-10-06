Кабмін затвердив новий стандарт професійної освіти: що зміниться для коледжів та студентів

Студенти та викладачі зможуть стажуватися у роботодавців

Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень для реалізації змін у системі професійної освіти.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Ключове завдання — готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни», — зазначив очільник уряду.

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Що зміниться у професійній освіті

Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти.

Так, щонайменше 40% освітньої програми відводиться на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегроване з європейською кредитною системою.

Як зміниться фінансування професійних коледжів

З 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів. Кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів. Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад.

Це рішення також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком.

Студенти та викладачі зможуть стажуватися у роботодавців

Крім того, розширюється академічна мобільність. Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців. Викладачі — викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах.

«Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями», — наголосив Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Документ враховує положення Закону України «Про професійну освіту» та визначає правила організації практики студентів. Тепер, наприклад, за час практики студент отримуватиме всі кошти за виконану роботу. Скасовано норму, за якою до 50% заробітної плати здобувача освіти могло перераховуватися на рахунок закладу освіти.