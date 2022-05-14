Українським водіям дали поради на період "паливної кризи" — Finance.ua

Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"

Вчора 20:01 — Особисті фінанси

В Україні через півтора-два місяці знову зросте попит на пальне через початок сільськогосподарських робіт і збирання врожаю.

Зараз же водіям слід економити паливо, заявив сайту « Сьогодні » експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

«Громадянам слід бути свідомими. Треба економити. Поки не актуальні якісь непотрібні поїздки. Слід „прикручувати“ хотілки, більше користуватися громадським транспортом або нікуди не їхати», — зазначив він.

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Експерт закликав передати більше палива українській армії, а також рятувальникам ДСНС, критичній інфраструктурі, медикам і транспорту для евакуації населення.

Нагадаємо, у Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива. Україна сьогодні має запасів бензинів на п’ять днів, а по дизельному пальному цей показник складає три дні.

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