Українським водіям дали поради на період "паливної кризи" — Finance.ua
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Українським водіям дали поради на період "паливної кризи"

Вчора 20:01Особисті фінанси
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В Україні через півтора-два місяці знову зросте попит на пальне через початок сільськогосподарських робіт і збирання врожаю.
Зараз же водіям слід економити паливо, заявив сайту «Сьогодні» експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.
«Громадянам слід бути свідомими. Треба економити. Поки не актуальні якісь непотрібні поїздки. Слід „прикручувати“ хотілки, більше користуватися громадським транспортом або нікуди не їхати», — зазначив він.
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Експерт закликав передати більше палива українській армії, а також рятувальникам ДСНС, критичній інфраструктурі, медикам і транспорту для евакуації населення.
Нагадаємо, у Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива. Україна сьогодні має запасів бензинів на п’ять днів, а по дизельному пальному цей показник складає три дні.
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За матеріалами: УНІАН
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