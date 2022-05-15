У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива — Finance.ua
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У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива

Сьогодні 14:01Особисті фінанси
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У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпаливаУ Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива
Україна сьогодні має запасів бензинів на п’ять днів, а по дизельному пальному цей показник складає три дні.
Про це під час засідання уряду повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«У нас при нормальній бізнес-моделі операторів ці запаси мають складати 15 днів щонайменше», — сказала вона.
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Для розв’язання цієї проблеми Міністерство економіки планує суттєво збільшити імпорт нафтопродуктів. Для цього проведено перемовини з країнами Євросоюзу, щоб їхні порти приймали танкери з нафтопродуктами для України, також планується збільшити річкові перевезення Дунаєм та є домовленість з Угорщиною щодо збільшення реверсу трубопровідним транспортом — до 50 тис. тонн на місяць. Також планується запустити окрему зелену автосмугу для нафтовозів із Польщі.
Планується, що у травні імпорт нафтопродуктів залізницею збільшиться до 180 тисяч тонн (у березні — 35 тис. тонн), автомобільним транспортом — до не менш ніж 85 тис. тонн (у березні — 5 тис. тонн).
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«Завдяки тим заходам, які я перерахувала, до кінця місяця ми отримаємо 350-360 тис. тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів. Тобто, у травні ми збільшили щодобовий обсяг імпорту з 4 тис. тонн до 11-12 тис. тонн. Ми дивимось на дані щодобового споживання, який сьогодні становить 13 тис. тонн, що ми практично повністю обсяг імпорту зможемо спрямувати на внутрішнє споживання... За уточненим прогнозом, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизелю та 120 тис. тонн бензинів. Такий же обсяг імпорту законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання — логістично завезти весь обсяг в Україну», — сказала Свириденко.

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В Україні з кінця квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв’язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.
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За матеріалами: Апостроф
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