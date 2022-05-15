У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива — Finance.ua

У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива

Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива

Україна сьогодні має запасів бензинів на п’ять днів, а по дизельному пальному цей показник складає три дні.

Про це під час засідання уряду повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«У нас при нормальній бізнес-моделі операторів ці запаси мають складати 15 днів щонайменше», — сказала вона.

Для розв’язання цієї проблеми Міністерство економіки планує суттєво збільшити імпорт нафтопродуктів. Для цього проведено перемовини з країнами Євросоюзу, щоб їхні порти приймали танкери з нафтопродуктами для України, також планується збільшити річкові перевезення Дунаєм та є домовленість з Угорщиною щодо збільшення реверсу трубопровідним транспортом — до 50 тис. тонн на місяць. Також планується запустити окрему зелену автосмугу для нафтовозів із Польщі.

Планується, що у травні імпорт нафтопродуктів залізницею збільшиться до 180 тисяч тонн (у березні — 35 тис. тонн), автомобільним транспортом — до не менш ніж 85 тис. тонн (у березні — 5 тис. тонн).

Читайте також Мінекономіки оцінює потребу в бензині на травень у 120 тис. тонн

«Завдяки тим заходам, які я перерахувала, до кінця місяця ми отримаємо 350-360 тис. тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів. Тобто, у травні ми збільшили щодобовий обсяг імпорту з 4 тис. тонн до 11-12 тис. тонн. Ми дивимось на дані щодобового споживання, який сьогодні становить 13 тис. тонн, що ми практично повністю обсяг імпорту зможемо спрямувати на внутрішнє споживання... За уточненим прогнозом, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизелю та 120 тис. тонн бензинів. Такий же обсяг імпорту законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання — логістично завезти весь обсяг в Україну», — сказала Свириденко.

В Україні з кінця квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв’язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.