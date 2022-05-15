У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива — Finance.ua

Для розв’язання цієї проблеми Міністерство економіки планує суттєво збільшити імпорт нафтопродуктів. Для цього проведено перемовини з країнами Євросоюзу, щоб їхні порти приймали танкери з нафтопродуктами для України, також планується збільшити річкові перевезення Дунаєм та є домовленість з Угорщиною щодо збільшення реверсу трубопровідним транспортом — до 50 тис. тонн на місяць. Також планується запустити окрему зелену автосмугу для нафтовозів із Польщі.
Планується, що у травні імпорт нафтопродуктів залізницею збільшиться до 180 тисяч тонн (у березні — 35 тис. тонн), автомобільним транспортом — до не менш ніж 85 тис. тонн (у березні — 5 тис. тонн).
«Завдяки тим заходам, які я перерахувала, до кінця місяця ми отримаємо 350-360 тис. тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів. Тобто, у травні ми збільшили щодобовий обсяг імпорту з 4 тис. тонн до 11-12 тис. тонн. Ми дивимось на дані щодобового споживання, який сьогодні становить 13 тис. тонн, що ми практично повністю обсяг імпорту зможемо спрямувати на внутрішнє споживання... За уточненим прогнозом, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизелю та 120 тис. тонн бензинів. Такий же обсяг імпорту законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання — логістично завезти весь обсяг в Україну», — сказала Свириденко.