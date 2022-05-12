Мінекономіки оцінює потребу в бензині на травень у 120 тис. тонн — Finance.ua

Мінекономіки оцінює потребу в бензині на травень у 120 тис. тонн

Вчора 16:36 — Казна та Політика

Мінекономіки оцінює потребу в бензині на травень у 120 тис. тонн

Міністерство економіки оцінює потребу на травень у бензині у 120 тис. тонн, у дизпаливі — 254 тис. тонн.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, минулого року Україна імпортувала автомобільним, залізничним, морським та трубопровідним транспортом 9,6 млн тонн пального, або 82% від усього обсягу споживання палива.

При цьому з початком російського вторгнення структура імпорту радикально змінилася, оскільки морські постачання заблоковані агресором, а через залізничний та трубопровідний транспорт більша частина пального постачалася з росії та білорусі.

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Таким чином, з усіх доступних шляхів залишився автомобільний, який до війни забезпечував лише 3% постачання.

«Ми активно переорієнтуємо Україну на інші маршрути постачання. У результаті збільшили обсяги автоперевезення пального у травні порівняно з березнем у 15 разів, залізничні та річкові — у 5 разів», — цитується у повідомленні перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, цього збільшення поки що недостатньо, оскільки у травні очікується набагато більше споживання.

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«При потребі бензину на травень обсягом 120 тис. тонн уряд може сприяти забезпеченню його наявності на ринку. Проте йде робота над завезенням запасів для операторів ринку. Щодо дизеля — його потреба на травень становить 254 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, цей обсяг вдасться забезпечити за рахунок максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничного навантаження.

«Востаннє логістичні проблеми такого масштабу наша країна вирішувала у 1943-1944 роках. Працюємо над вузлами навантаження на залізниці; будуємо нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики», — зазначила Свириденко.

За її словами, Україна також отримала позитивні сигнали щодо технічних можливостей щодо збільшення перевалки пального через Польщу з 60 до 200 тис. тонн на місяць.

Свириденко підкреслила, що сьогодні сукупні залишки операторів показали мінімальне зростання, таким чином великі мережі АЗС змогли збільшити ліміти відпуску палива в одні руки.

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