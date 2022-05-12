Міністр економіки пояснила, як зміняться ціни на пальне — Finance.ua

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Міністр економіки пояснила, як зміняться ціни на пальне

Вчора 11:00Енергетика
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Ціни на пальне, дефіцит якого зараз спостерігається в Україні, різко не зміняться, проте можливі коригування через складну логістику поставок.
Про це в ефірі телемарафону заявила перший віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, держава не має наміру відмовлятися від регулювання цін на пальне. Свириденко додає, що важливим моментом є укладення довгострокових контрактів — не тільки приватних компаній, а й державою. Таким чином в майбутньому можна буде уникнути дефіциту на ринку, говорить віце-прем’єр.
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«Будемо намагатися, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують», — зазначила Свириденко.
За її даними, в 2021 році Україна виробляла 18% пального, решта доставлялася з-за кордону. Після початку повномасштабної війни з росією основним джерелом поставок став Євросоюз, проте через знищення росіянами Кременчуцького НПЗ виник гострий дефіцит пального.
Зараз, за її словами, імпорт палива поступово зростає.
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«Я думаю, що з тижня на тиждень ми будемо покращувати наші логістичні шляхи і вирівнювати ситуацію», — додала міністр економіки.

Довідка Finance.ua:

  • Бензин та дизель будуть: в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

За матеріалами: УНІАН
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