Міністр економіки пояснила, як зміняться ціни на пальне — Finance.ua

Ціни на пальне, дефіцит якого зараз спостерігається в Україні, різко не зміняться, проте можливі коригування через складну логістику поставок.
Про це в ефірі телемарафону заявила перший віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, держава не має наміру відмовлятися від регулювання цін на пальне. Свириденко додає, що важливим моментом є укладення довгострокових контрактів — не тільки приватних компаній, а й державою. Таким чином в майбутньому можна буде уникнути дефіциту на ринку, говорить віце-прем’єр.
«Будемо намагатися, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують», — зазначила Свириденко.
За її даними, в 2021 році Україна виробляла 18% пального, решта доставлялася з-за кордону. Після початку повномасштабної війни з росією основним джерелом поставок став Євросоюз, проте через знищення росіянами Кременчуцького НПЗ виник гострий дефіцит пального.
Зараз, за її словами, імпорт палива поступово зростає.