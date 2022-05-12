Міністр економіки пояснила, як зміняться ціни на пальне — Finance.ua

Міністр економіки пояснила, як зміняться ціни на пальне

Вчора 11:00 — Енергетика

Ціни на пальне, дефіцит якого зараз спостерігається в Україні, різко не зміняться, проте можливі коригування через складну логістику поставок.

Про це в ефірі телемарафону заявила перший віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, держава не має наміру відмовлятися від регулювання цін на пальне. Свириденко додає, що важливим моментом є укладення довгострокових контрактів — не тільки приватних компаній, а й державою. Таким чином в майбутньому можна буде уникнути дефіциту на ринку, говорить віце-прем’єр.

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«Будемо намагатися, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують», — зазначила Свириденко.

За її даними, в 2021 році Україна виробляла 18% пального, решта доставлялася з-за кордону. Після початку повномасштабної війни з росією основним джерелом поставок став Євросоюз, проте через знищення росіянами Кременчуцького НПЗ виник гострий дефіцит пального.

Зараз, за її словами, імпорт палива поступово зростає.

«Я думаю, що з тижня на тиждень ми будемо покращувати наші логістичні шляхи і вирівнювати ситуацію», — додала міністр економіки.

Довідка Finance.ua:

Бензин та дизель будуть: в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити.

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