Бензин та дизель будуть: в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів — Finance.ua
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Бензин та дизель будуть: в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів

Вчора 20:00Енергетика
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Дефіцит бензину та дизельного пального в Україні невдовзі ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити.
Про це повідомляється в заяві, яку зробив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
«Сьогодні обсяги імпорту вже фактично відповідають темпу щоденного споживання бензину та дизелю на заправках... Бензин та дизель будуть. І ситуація буде покращуватися щодня», — сказав він.
За його словами, сьогодні в країну в’їжджає достатньо бензину та дизелю, щоб покривати потребу щоденну наших громадян.
«Окрім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити, і який забезпечить наявність нафтопродуктів на найближчі місяці вперед», — сказав Шурма.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дефіцит пального на українських АЗС пов’язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.
Глава уряду зазначив, що через це логістика постачання пального дуже змінилася і, як наслідок, дуже ускладнилася і здорожчала. А це, за його словами, може призвести до здорожчання для споживачів.
Нагадаємо, в Україні утворився дефіцит пального. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

За матеріалами: РБК-Україна
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