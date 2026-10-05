Виплати в Норвегії: чи вистачає коштів біженцям з України

Українка, яка понад 3 роки живе в Норвегії, розповіла, яку фінансову допомогу надає ця країна українським біженцям в 2026 році.
Блогерка поділилася своїм досвідом в TikTok, пише УНІАН.
За її слів, розмір допомоги на місяць дорослій людині становить 760 євро.
«Які виплати надає Норвегія 2026 року на одну дорослу людину? Це 760 євро з урахуванням того, що за житло та електроенергію ви самостійно сплачувати не будете, це за вас робитиме комуна», — пояснила дівчина.
Знання мови
Водночас, якщо людина відвідує мовні курси, розмір допомоги є більшим, але в такому випадку платити за житло слід власним коштом:
«Коли ви відвідуватимете курси норвезької мови, ви будете отримувати десь 1800 євро, але тоді за житло будете сплачувати самостійно».
Блогерка зазначила, що в разі, якщо цих коштів людині не вистачає, вона може звернутися до спеціальних організацій за допомогою.
Чи вистачає коштів
Однак, українка запевнила, що цих коштів має вистачити на всі потреби: «Чи вистачає взагалі цих грошей для покриття свого базового життя у Норвегії? Так, їх вистачає, і вистачає з головою, щоб купити продукти, які вам хочеться, купити собі одяг, заплатити за транспорт і кілька разів на місяць вийти кудись розважити себе, свою дитину, поповнити мобільний рахунок, заплатити за інтернет. Тобто вам цієї суми буде вистачати».
Якщо ж людина хоче зробити дороговартісну покупку, тоді їй доведеться заощаджувати або ж знайти додатковий заробіток.
«Але якщо ваша ціль просто приїхати з України, просто пересидіти війну в Норвегії і ви не хочете легалізуватися в цій країні, не маєте бажання тут працювати чи не можете з якихось причин, цих виплат для того, щоб закривати свою базу в Норвегії, вам вистачить з головою», — додала вона.
Раніше писали, що Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України. Також Норвегія виділила 1 млрд крон для Ukraine Facility.
Нагадаємо, понад 4,3 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС. Рада Європейського союзу подовжила захист до 4 березня 2028 року. Однак, майже кожна країна змінила умови підтримки, і «автоматична стабільність» добігає кінця.
Finance.ua зібрав все, що відомо про зміни.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Фінансова опора», за підтримки Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди. Читайте в нашій статті — Актуальні програми, що діють у країнах Європи